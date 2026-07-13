El delegado del Gobierno recibe a Álvaro Vidal Casais como nuevo capitán marítimo de Vilagarcía

Pedro Blanco recibió al capitán marítimo saliente y al entrante en la sede de la Delegación del Gobierno

Álvaro Vidal Casais es ya el nuevo capitán marítimo de Vilagarcía. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recibió al nuevo responsable de el ente tras la marcha del que venía desempeñando este puesto hasta ahora, Juan Andrés Pérez. Este se irá como conselleiro a la Autoridade Independente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte, una nueva entidad que investigará los siniestros marítimos, ferroviarios y de aviación y que pone en marcha el Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible.

Pedro Blanco trasladó al nuevo responsable del puesto en Vilagarcía su mano tendida a seguir colaborando de forma activa.