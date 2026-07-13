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Vilagarcía

El delegado del Gobierno recibe a Álvaro Vidal Casais como nuevo capitán marítimo de Vilagarcía

Juan Andrés Pérez deja el puesto para integrarse en una nueva entidad que investigará los siniestros de transporte

Fátima Frieiro
13/07/2026 12:13
Pedro Blanco recibió al capitán marítimo saliente y al entrante en la sede de la Delegación del Gobierno
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Álvaro Vidal Casais es ya el nuevo capitán marítimo de Vilagarcía. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recibió  al nuevo responsable de el ente tras la marcha del que venía desempeñando este puesto hasta ahora, Juan Andrés Pérez. Este se irá como conselleiro a la Autoridade Independente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte, una nueva entidad que investigará los siniestros marítimos, ferroviarios y de aviación y que pone en marcha el Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible.

Pedro Blanco trasladó al nuevo responsable del puesto en Vilagarcía su mano tendida a seguir colaborando de forma activa.

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