Vilagarcía
El delegado del Gobierno recibe a Álvaro Vidal Casais como nuevo capitán marítimo de Vilagarcía
Juan Andrés Pérez deja el puesto para integrarse en una nueva entidad que investigará los siniestros de transporte
Álvaro Vidal Casais es ya el nuevo capitán marítimo de Vilagarcía. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recibió al nuevo responsable de el ente tras la marcha del que venía desempeñando este puesto hasta ahora, Juan Andrés Pérez. Este se irá como conselleiro a la Autoridade Independente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte, una nueva entidad que investigará los siniestros marítimos, ferroviarios y de aviación y que pone en marcha el Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible.
Pedro Blanco trasladó al nuevo responsable del puesto en Vilagarcía su mano tendida a seguir colaborando de forma activa.