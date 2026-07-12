Salnés Empresarial reúne en Vilagarcía a emprendedores que innovan desde el rural

El encuentro se celebró en el centro comercial

La Asociación Salnés Empresarial celebró en Vilagarcía una jornada de emprendimiento tradicional con empresas de distintos sectores para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el medio rural como espacio de innovación, desarrollo económico y generación de empleo.

El acto fue presentado por el presidente de Salnés Empresarial, Jesús Rey, que dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la participación de los ponentes, así como la colaboración del Centro Comercial Arousa en la organización de la jornada. La mesa redonda, moderada por la vicepresidenta de la asociación Tamara Sineiro, condujo el debate a través de diferentes bloques temáticos centrados en la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y el futuro emprendimiento en el medio rural.

El presidente de la entidad, Jesús Rey, destacó que “con demasiada frecuencia se identifica la innovación exclusivamente con la tecnología o con las grandes ciudades, cuando la realidad demuestra que también se innova desde el medio rural. Innovar es encontrar nuevas formas de producir, de colaborar y de generar valor a partir de nuestras raíces, apostar por el emprendimiento en el rural y por nuestro talento”.