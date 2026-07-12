Podemos Vilagarcía inicia con un encuentro en el Auditorio su carrera hacia las municipales

La asamblea fue en una de las salas del Auditorio

Una de las salas de reuniones del Auditorio de Vilagarcía acogió una asamblea de Podemos, que inicia así su carrera de cara a las municipales del año 2027. La formación habló de las propuestas que tiene para la capital arousana y de los pasos a seguir a partir de ahora. “O municipio é a primeira capa da nosa democracia. A vía máis próxima para demostrar que as cousas se poden cambiar dende abaixo”, rezan desde la formación.

De momento no han anunciado de forma oficial si se presentarán ni quién será la persona candidata.