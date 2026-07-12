O Piñeiro se rinde al espectáculo de los clásicos

Los clásicos fueron los protagonistas de la jornada Mónica Ferreirós

El enclave vilagarciano de O Piñeiro se convirtió en la capital de los vehículos clásicos. Lo hizo con una exhibición en la que pudieron verse desde turismos, a motos o sidecars. Una delicia para quienes son apasionados del motor y de la moda ‘vintage’. La celebración se enmarcó dentro de la jornada ‘Moto Car Classic’, que incluyo´una gran comida de confraternidad en la carballeira del lugar. Se calentaron los motores para la celebración de Santa Mariña, el próximo sábado 18, con música durante todo el día y verbena a cargo de D`Noche y Prisma.