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Vilagarcía

La firma de moda Mhia desembarca en Vilagarcía para llenar el hueco y el local de Emilio Iglesias

La marca busca personal para su tienda de Alejandro Cerecedo

Fátima Frieiro
12/07/2026 22:01
La tienda estará en el local que hace escasas semanas dejó la cadena Emilio Iglesias tras años asentada en la localidad
La tienda estará en el local que hace escasas semanas dejó la cadena Emilio Iglesias tras años asentada en la localidad
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La firma de moda Mhia – para mujer y hombre y con amplitud de tallas– desembarcará muy pronto en Vilagarcía. La franquicia llenará el local que la tienda Emilio Iglesias (que cerró sus puertas hace tan solo unas semanas) dejó en el mercado del textil vilagarciano y buscará satisfacer a esa misma clientela. Es la primera tienda de esta marca que se instala en la Ría de Arousa.

Los carteles anunciando una próxima apertura ya están en el escaparate del inmueble, que está totalmente habilitado (con probadores y almacén) para recibir a una nueva tienda de ropa. Además tiene entrada por dos calles, tanto por Doutor Tourón como por Alejandro Cerecedo.

De esta forma se reactiva el comercio en una zona en la que ya cerraron otros negocios con bajos que, a día de hoy, se están ofreciendo en el mercado para ser habilitados como apartamentos.

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