Detienen a un hombre por agredir a un policía jubilado en el paseo marítimo de Vilagarcía

Tramo final del paseo marítimo EC

Efectivos de los cuerpos policiales en Vilagarcía detuvieron a primera hora de este domingo a un hombre como presunto autor de una agresión a un policía nacional jubilado que caminaba por el paseo marítimo de la playa de A Concha-Compostela. Según relatan fuentes de la Policía Local los hechos sucedieron a las ocho y media cuando el expolicía caminaba tranquilamente por la zona de la playa. Fue entonces cuando un hombre le propinó una fuerte patada en el muslo, acompañándola de amenazas. El enfrentamiento ya se había iniciado una hora antes en la Praza da Constitución y los agentes que investigan el caso sospechan de que el presunto agresor conocía a la víctima y su condición de policía, dado que se refirió a él en esos términos.

Todo lo sucedido fue presenciado por un testigo, que tras la patada del agresor al policía no dudó en seguir al primero desde el paseo marítimo hasta la Praza da Liberdade (en Carril) mientras llamaba a la Policía Nacional para advertirles de lo que estaba sucediendo.

De inmediato se acercaron hasta el lugar patrullas policiales, que tenían como seña que el agresor vestía una camiseta amarilla y sangraba por la boca. Al percibir la presencia policial el presunto agresor empezó a correr por la calle Extramuros en donde, al final, fue interceptado. Según la Policía Local el hombre amenazó al agente jubilado en su presencia y también al testigo.