Del Portamérica al Atlantic Fest, la fiebre festivalera continúa con otra cita ineludible en Vilagarcía

Los conciertos serán en el privilegiado escenario de A Concha Mónica Ferreirós

No hay tiempo para el descanso en la Ría de Arousa, al menos en lo referente a la música en directo. El espíritu festivalero que durante tres días llenó a rebosar el recinto de la Azucarera de Portas gracias al Portamérica se trasladará en unos días a la playa de A Concha, en Vilagarcía. El Atlantic Fest lo tiene ya todo listo para tres días de artistas de primer nivel –nacionales y también internacionales– y para evidenciar que a la hora de programar ‘indie-pop’ no tienen rival.

Con la pradera de O Ramal –este año sí– totalmente reformada y abierta al público el espacio del Atlantic puede presumir de ser único en Galicia, en plena playa y con una arboleda envidiable.

El programa

Como cada año el festival tendrá dos recintos: el primero en la citada playa de A Concha y el segundo (en la jornada del domingo) en la Praza do Castro y con entrada gratuita.

La apertura de puertas está fijada para las siete y media de la tarde del viernes 17 y Nadadora serán los primeros en subirse al escenario a partir de las ocho de la tarde. Justo a continuación lo harán Triángulo de Amor Bizarro y ya a las once serán Carolina Durante. Los últimos en actuar en la primera jornada de festival son Two Door Cinema Club.

Conciertos en directo, zona gastronómica y talleres son la apuesta para la zona de A Concha

El sábado las actuaciones y la actividad en el recinto empezarán mucho antes. De hecho el primer concierto está programado para las dos de la mano de Alonso. Le sigue a las tres Nacho Vegas y a las cinco y cuarto es el turno de Depresión Sonora. A las siete y diez Shame recoge el testigo, mientras que Carlos Ares lo dará todo a partir de las nueve y cinco. Ya por la noche Los Planetas no faltarán a su cita con el festival que siempre los recibe con los brazos abiertos y, ya para terminar, el plato fuerte de esta edición – Franz Ferdiand– actuará a la una de la mañana.

Grande Osso animará los intermedios en su escenario en ambas jornadas.

El domingo 19 el escenario se traslada a O Castro. A las doce y media actuará Aiko El Grupo y a las dos de la tarde lo hará ya un conocido de las filas del Atlantic como es Joe Crepúsculo.

Además de la música el festival ofrece actividades paralelas como una ludoteca, taller de tatuajes, de chapas y de maquillaje entre otros. Se suma también el espacio gastronómico, con propuestas para todos los paladares que no dejarán indiferentes a nadie. Todavía hay entradas.