Alfonso Galbán | “A las personas que salen de Proxecto Home se las rifan para trabajar”

Alfonso Galbán es voluntario en Proxecto Home de Vilagarcía junto con su mujer, Milagros, desde 1990. En la oficina atienden llamadas de todas aquellas personas con alguna adicción que les piden ayuda, o también de sus familias. Una ayuda que siempre les prestan y que, según explica Alfonso, funciona.

¿Por qué empezaron usted y su mujer, Milagros, como voluntarios en Proxecto Home?

Empezamos en 1990 porque teníamos un hijo con una dificultad con la bebida. Acudimos a Proxecto Home y allí nos recibió su director en ese momento, Ramón Gómez Crespo. Pero Proxecto Home lleva funcionando desde 1984 en Santiago y es algo internacional ya.

¿Cómo fue su experiencia con su hijo en Proxecto Home?

Le ayudaron muchísimo en su vida, lo que pasa es que luego falleció. Los años que estuvo allí estuvo feliz y muy bien.

¿Cuántos voluntarios hay en Vilagarcía como ustedes?

Que yo sepa, nosotros y otros cinco o seis amigos. Hay reuniones de voluntarios de toda Galicia en Santiago cada tres o seis meses. Pero para ayudar siempre hay gente. Sobre todo madres y padres de usuarios que han estado en Proxecto Home.

¿Cuáles son sus funciones?

Tenemos una oficina de información y apoyo en la calle Romero Ortiz, 9. El teléfono es 686 21 09 64. Quien quiera puede llamar y se le informa e incluso se le tramita una entrevista, porque aquí no las hacemos. Para eso están los terapeutas, que están en Santiago. Desde hace tres años tienen un edificio nuevo en la calle Cottolengo, donado por la Fundación de Amancio Ortega. Allí tienen de todo, hasta gimnasio.

¿Qué programas específicos tiene Proxecto Home dependiendo de cada problema de adicción?

El programa base es para personas con importante desestructuración personal o familiar. Cuentan con una comunidad terapéutica que está en Cernadas, a 10 kilómetros de Santiago. Allí están internados un tiempo, para el impacto más fuerte, porque jamás se les dan pastillas, nunca.

¿Sólo con terapia psicológica?

Sí. Al acabar la estancia ya van yendo a casa, con unas pautas que les dan. Después, hay otro plan que es comunidad terapéutica intrapenitenciaria, porque los chavales que se drogan, a veces roban y acaban en prisión. Este programa está dentro de la penitenciaría de Pereiro de Aguiar. Es para la rehabilitación de los reclusos drogodependientes. Hay un tercer programa, de patología dual, llamado “Acougo”. Es para consumidores de drogas con patologías psiquiátricas. La base es la misma que en el primero: están internados unos meses y luego se van a casa con control de algún familiar. En cuarto lugar hay un programa para personas alcohólicas, que también están allí unos meses y luego siguen en régimen ambulatorio. Luego, hay otro programa para drogodependientes, que es siempre en régimen ambulatorio, para que no salgan de su entorno habitual, pero siempre controlados por terapeutas. Además, hay otro de ludopatías, también ambulatorio, y uno para adolescentes entre 14 y 18 años consumidores de drogas, también ambulatorio.

¿También les ayudan a insertarse laboralmente?

Sí. A los que acaban el programa, sea el que sea, se los rifan para los trabajos, porque saben que son auténticos.

¿No hay rechazo de la sociedad?

No, qué va. Al revés. Los que van de Proxecto Home van mejor que los que van de la calle, con todos mis respetos. También quiero decir que, aunque el programa lo iniciaron los obispos en Galicia, no tiene nada que ver con la Iglesia. Ni te dicen que vayas a misa los domingos, ni se habla de religión. Puedes ser mahometano o lo que sea, que te tratan exactamente igual.

Ustedes que llevan desde el año 90, ¿qué evolución notan en las personas que piden ayuda?

Antes era porros y cocaína. Ahora hay una variedad de drogas, nuevos artilugios, redes sociales... Eso acabará mal, como en Holanda y otros sitios. A ver si los gobiernos hacen algo.

¿Suele llamar la gente que tiene el problema o las familias?

Depende. No hay un patrón. Cuando un chico o chica llama, ya es porque se nota que está en el fondo del pozo. La familia lo ve mucho antes. Ellos nunca lo ven. Pero Proxecto Home funciona y ellos acaban reconociéndolo. Han pasado más de 4.000 personas y Ramón Gómez, el director, trató con todas.

¿Aquí en Vilagarcía llama mucha gente solicitando ayuda?

Para mi modo de ver, no mucha. Yendo un sábado por la zona TIR ya ves lo que hay, desde muy jóvenes.

¿Qué es lo más duro de estar dentro de Proxecto Home como voluntarios?

Que tu familiar ya no esté contigo.

¿Ustedes se implican emocionalmente con los casos o prefieren tomar distancia?

Nos metemos en la piel de la persona y de su familia. Hay que darles ánimos, porque los hay, si la persona quiere. Estamos ahí cuantas veces haga falta.

También orientan a las familias.

Sí. Cada 15 días hay una reunión de familias en Santiago y allí hablas con unos y otros, además de con el terapeuta.

¿Alguna cosa más que añadir?

Hay gente que, por desconocimiento, va a la Fundación Galega contra o Narcotráfico. Pero ya ellos los derivan o nos llaman a nosotros. Es ideal que haya esa colaboración. Yo también estoy en la Fundación desde hace muchos años. Todos luchamos contra la droga. l