Ravella utiliza un último cartucho para desbloquear ante Patrimonio la rehabilitación de Jaureguízar

La Casa Jaureguízar está ubicada en pleno centro de la ciudad y en estado ruinoso a día de hoy G. Salgado

El Concello de Vilagarcía no se rinde y busca ahora un nuevo resquicio para desbloquear de una vez por todas la rehabilitación de la Casa Jaureguízar. La administración local se acogerá a la protección que Patrimonio dio al inmueble en el año 2025 - conforme a la actual ley ambiental- para intentar sacar adelante su proyecto. Según el ejecutivo socialista este grado de protección es el más bajo, por lo que no sería necesario el permiso de la Xunta.

Este es el último intento por el que opta Ravella para poder desbloquear el que es uno de los proyectos estrella de su gobierno, el de convertir el edificio en ruinas embargado en su día a Marcial Dorado para reconvertirlo en un centro para uso social en pleno corazón de la ciudad.

Rechazo previo

Lo cierto es que no es la primera vez que el Concello de Vilagarcía recurre a esta Lei 5/2025, del 23 de febrero, para poder rehabilitar Jaureguízar. Lo intentó ya el pasado 2 de marzo y, en solo diez días, Patrimonio contestó alegando que el edificio no cuenta con "un nivel de protección 'estrutural' ou 'ambiental'. Insiste, así pues, que el proyecto debe contar con el visto bueno de la Consellería en todo caso.

Las diferencias entre la administración municipal y la autonómica son plausibles. El Concello apunta que Patrimonio otorgó esa protección al inmueble hace menos de un año. Sin embargo la entidad cultural no acoge con agrado estos argumentos.

Así pues, la situación no parece tener una pronta y sencilla solución. Ravella cree que Patrimonio se contradice en sus posiciones y critica los "cambios de criterio" sobre Jaureguízar desde que empezó este largo camino burocrático. Eso sí, desde el gobierno municipal tienen claro que, si reciben una nueva negativa de Patrimonio, adoptarán las medidas legales que consideren pertinentes para hacer realidad su proyecto soñado.

Niveles de protección

A mayores de la citada protección otorgada en noviembre de 2025 el Concello también tiene otro cartucho en la recámara. En la misma comunicación Ravella informará a la entidad autonómica de la correlación entre los diferentes tipos de protección que se incluyen en el Catálogo Municipal de Bens a Protexer (que figura en el PXOM del año 2000 aún vigente) y los niveles que fija Patrimonio.

Según el Concello los grados "integral" y "estrutural" que recoge el PXOM equivalen a los que se llaman de igual modo en la Ley de Patrimonio. Por su parte, y según fuentes municipales, las protecciones "elemental", "tipolóxica", "ambiental" e "implicada" de la norma local se equiparan en la legislación autonómica bajo el nivel de "ambiental", que es el más básico.

Ravella insiste en que la Casa Jaureguízar está catalogada en el PXOM como "implicada", de ahí que entiendan que cuente con el nivel "ambiental" que en marzo les negó Patrimonio.

Uso social en pleno centro urbano

Hay que remontarse a noviembre de 2018 para entender la historia de la Casa Jaureguízar. Fue en ese año cuando el Concello de Vilagarcía adquiría el inmueble que en su día fue embargado a Marcial Dorado al Plan Nacional sobre Drogas. Las llaves las recibiría en 2019 y ya en ese momento el alcalde, Alberto Varela, anunciaba que su intención era ejecutar en esa misma parcela un centro social para disfrute de la ciudadanía. El coste para las arcas municipales fue de 170.047 euros.

Ahí, en todo caso, el periplo no haría más que empezar, al igual que los quebraderos de cabeza dadas las diferencias que, ya desde el primer momento, se manifestaron respecto a los permisos de Patrimonio.

El proyecto para llevar a cabo la rehabilitación del inmueble está listo y Vilagarcía incluso logró los fondos - 884.250 euros conseguidos en 2023 a través de un préstamo del Fondo de Cooperación del IGSV, libre de intereses y a amortizar en ocho años - para llevarla a cabo. Ocho años después la propuesta sigue parada por la falta de permisos.

La casona está ubicada en la avenida Doutor Tourón, muy cerca de la iglesia parroquia de Santa Eulalia, y data de los años 50. Tiene huerta, planta baja y un primer piso, además de bajo cubierta. La parcela tiene, en total, 700 metros cuadrados de superficie.