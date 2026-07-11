El ‘metal’ conquista el parque de A Xunqueira con parones obligados por las lluvias

El Alén Fest convirtió el parque de A Xunqueira en un escenario perfecto para las actuaciones en directo, aunque suspendidas de forma puntual debido a las fuertes precipitaciones Mónica Ferreirós

El Alén Fest ha demostrado un año más que es una cita festivalera que tiene su público y que llegó a la capital arousana para consolidarse. Y es que los seguidores del ‘metal’ no solo tienen la opción del Resurrection, en Viveiro, para disfrutar en vivo de los acordes que más les gustan. En Vilagarcía también tienen un nicho que los organizadores del Alén han cuidado con mucho mimo y con afán de perdurar en el tiempo.

Así pues en la programación estaban nombres como el de Nerbosa, Leo Jiménez, Pitch Black, Resurge y Cabodano.

La lluvia hizo acto de presencia durante algunos de los momentos de la celebración musical, pero no minó los ánimos de los asistentes que resistieron hasta que el cuerpo aguantó.

En todo caso el ambiente metalero ya se empezó a respirar por la mañana, con grupos de amigos con camisetas de sus grupos favoritos. El alcalde, Alberto Varela, y la edila de Cultura, Sonia Outón, no dudaron en acercarse por la mañana al recinto para apoyar a la organización en un evento que trasciende a las fronteras de Vilagarcía. Y es que, en varios kilómetros a la redonda, pocas oportunidades hay de disfrutar en directo de las formaciones que la capital arousana ficha cada año para su alén heavy particular.

Con entrada gratuita fueron muchos los que se acercaron a disfrutar de los mejores acordes en una tarde-noche que, aunque en momentos estuvo pasada por agua, contó con una temperatura perfecta para disfrutar del ambiente sin agobios. Un festival de pequeño formato, pero que cuenta con un apoyo grande del público asistente.