Decenas de personas acuden a la llamada del BNG para exigir la ambulancia medicalizada en Ande

La concentración fue en la Praza de Galicia Mónica Ferreirós

Decenas de personas respondieron con contundencia a la llamada del BNG, que convocó una concentración en la Praza de Galicia para exigir que la ambulancia medicalizada esté durante todo el año en su base del Hospital do Salnés.

A las denuncias públicas de los nacionalistas desde antes ya del 1 de julio – fecha en la que el vehículo sanitario se trasladó a Sanxenxo durante la temporada estival– se le sumaron acciones más contundentes en estos últimos días debido a la muerte de un hombre en Tremoedo.

En la concentracion estuvieron representantes de la formación nacionalista de la comarca de O Salnés y también de la de Ulla-Umia. Todos ellos detrás de una pancarta en defensa de la sanidad pública.

No es la única protesta que, en todo caso, está prevista para los próximos días en Vilagarcía con motivo de la falta de ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés. La asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta ha convocado una protesta similar para el jueves 16 a partir de las 21 horas, en el mismo lugar. De forma paralela todos los partidos con presencia en la Corporación de Vilagarcía (con independencia de su color político) preparan una declaración institucional para exigir que le vehículo sanitario esté en el centro de Ande. Todos, además, defienden que la zona de Sanxenxo y O Grove deben contar con su ambulancia en los meses de verano, pero sin quitarla del Hospital.