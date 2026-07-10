Vilagarcía prepara un frente político común para reclamar su ambulancia

Ambulancias en el Hospital do Salnés en una foto de archivo

Sin fisuras y por encima de las siglas. El Concello de Vilagarcía prepara una declaración institucional conjunta para exigir de forma contundente el retorno de la ambulancia medicalizada para el Hospital do Salnés durante la época estival. El equipo de gobierno entregó un borrador al resto de grupos de la Corporación (PP, BNG y EU) para su estudio en una junta de portavoces convocada para abordar de forma urgente el asunto. La idea no es que la zona de Sanxenxo y O Grove se quede sin el vehículo sanitario en los meses de verano, sino que cuente con uno a mayores del que existe en Vilagarcía, que lo necesita al aumentar de forma exponencial su población en esta época.

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A este frente político a nivel local se le suman los que tanto BNG como PSOE harán en el ámbito autonómico. Los nacionalistas ya anunciaron hace días iniciativas por parte de su diputada, Montse Prado, y ya está convocada una concentración este sábado a las once en la Praza de Galicia. Por su parte el también diputado socialista, Julio Torrado, ha anunciado que promoverá una moción conjunta en el Parlamento para que todos los grupos apoyen sin fisuras dotar a la capital arousana del vehículo que le han quitado desde el día 1 de julio. “Eu mesmo lle trasladarei aos deputados do Salnés dos diferentes grupos a proposta de moción e espero que sexa apoiada”, declaró el vilagarciano. Fue él, en una rueda de prensa, el que hizo un repaso de la hemeroteca para criticar abiertamente la posición del Partido Popular en esta cuestión concreta. Torrado señaló que los conservadores “non votan igual” si están en el hemiciclo del pleno de Vilagarcía que si están en O Hórreo, aún a sabiendas de que están denunciando y exigiendo lo mismo. “Pido que non sexan hipócritas”, destacó el responsable de los socialistas en Santiago. Recuerda que en el caso de la ambulancia medicalizada en O Hórreo “nunca se deu unha votación conxunta a favor” e incide en que el traslado de la ambulancia desde el centro de Ande hasta Sanxenxo es “unha decisión totalmente política”.

Torrado dejó claro que, en todo caso, “entendemos, e así o defendemos sempre, que por aumento de poboación en Sanxenxo conten con unha ambulancia medicalizada durante o verán, pero nós somos a terceira localidade estival de Galicia e non podemos quedar desatendidos”.

Reacciones

Ante la preparación de declaración conjunta desde el gobierno local el Partido Popular de Vilagarcía ha realizado ya una primera valoración. La formación liderada por Ana Granja aplaudió la convocatoria de la junta de portavoces al entender que “estos encuentros entre todas las formaciones políticas son muy necesarios para debatir, de forma seria y constructiva, los temas de actualidad que de verdad preocupan y afectan al día a día de nuestros vecinos”. Señalaron que “todos los partidos compartimos que la ambulancia SVA debe quedarse en O Salnés”.

Este frente político se suma al ciudadano, liderado por Zona Aberta, con una protesta convocada para el jueves 16 a las 21 horas en Vilagarcía.