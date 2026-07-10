Ravella aclara que la acera de A Mariña se ensanchará hacia la calzada y que ahí se colocarán las terrazas

El pintado nuevo de la avenida de A Mariña se realizó hace tan solo unos días Mónica Ferreirós

El terremoto provocado por la nueva señalización en la avenida de A Mariña ha hecho reaccionar al gobierno local. El ejecutivo que preside Alberto Varela reconoce que los peatones pintados en el suelo en la franja de la calzada más próxima a las aceras provocan “confusión” y asegura que –al contrario de lo que claman las voces críticas con esta nueva medida– en todo ese entorno se ganará espacio para el tránsito de las personas.

El Concello asegura que ese pasillo en la calzada no es más que un paso previo al ensanche de la acera. Este se hará – dicen–en cuanto se disponga del presupuesto necesario para ello. En todo caso los peatones circularán por la zona de la acera que está más pegada a las fachadas de los edificios y serán las terrazas de los numerosos establecimientos hosteleros que hay en el lugar los que se colocarán en la parte externa. En todo caso, y conscientes de las múltiples interpretaciones que se han hecho del nuevo pasillo, el gobierno municipal apunta a que “esta nova zona, obtida do carril da circulación rodada eliminado cando a rúa se fixo de sentido único, permitirá desprazar as terrazas hostaleiras cara aí”. Lo que buscaban con el pintado es, dicen, evitar que en ese punto aparcasen vehículos.

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La ampliación de la acera entra dentro del plan del ejecutivo socialista con esta avenida, en la que se decidió crear una zona de servicio para aparcamiento de hasta 30 minutos y habilitar la zona azul en el margen del Miguel Hernández para favorecer la rotación en el estacionamiento.

Malestar en EU

Por su parte el portavoz de EU, Juan Fajardo, le trasladó a la edila responsable su malestar por la decisión adoptada. Entiende el izquierdista que lo que ha hecho el ejecutivo es pasar “da improvisación á cacicada” y defiende que las aceras nacieron para garantizar la seguridad y la accesibilidad de las personas “non para converterse nun espazo reservado á actividade económica privada mentres os peóns teñen que compartir a calzada cos vehículos”.

Fajardo apunta además a una “política de privilexios” al entender que el gobierno local “leva anos beneficiando a uns establecementos fronte a outros sen que existan criterios obxectivos, transparentes e iguais para todos”. Cree el portavoz de EU que la actuación entra en contradicción con la propia normativa municipal. “O espazo público pertence á cidadanía e a súa utilización por actividades privadas debe estar sempre subordinada ao interese xeral, á accesibilidade universal e á igualdade de trato”, zanja.