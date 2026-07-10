Piden cuatro años de cárcel para un hombre con antecedentes que traficaba con heroína

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el martes a las diez de la mañana el juicio contra un vilagarciano como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Los hechos que se juzgan se remontan a junio de 2024 cuando – el ahora acusado– fue interceptado portando en uno de sus bolsillos una dosis de heroína. Además –y según el escrito de Fiscalía– los agentes policiales le encontraron en la parte de la cintura y hacia el interior del pantalón un calcetín que contenía a modo de escondite un total de 24 envoltorios de plástico blanco termosellado y que contenían también heroína. En concreto el peso de las sustancias halladas ascendía a 5,01 gramos con una riqueza del 11,83% y con un valor en el mercado ilícito de 345,50 euros en la venta por dosis.

Según el escrito de Fiscalía al hombre también le encontraron seis envoltorios de plástico termosellados de color azul, que también contenían heroína y con un peso total de 1,055 gramos, una riqueza de 10,57% y con un valor en el mercado de 65,01 euros en la venta por dosis. El acusado también portaba un porro con un peso de 0,67 gramos de marihuana, una riqueza del 14,83% y un valor de 4,26 euros. A mayores llevaba encima, y se le intervinieron, 210 euros.

El acusado en cuestión tenía antecedentes penales por un delito similar por hechos acontecidos en el año 2022 y con sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra y en el que se le impuso la pena de un total de seis meses de prisión.