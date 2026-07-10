Pantallas gigantes, camisetas, banderas y una ‘Santa España’ para empujar a la Selección a semifinales

En el Bar Lareka la Santa España dio suerte a la Selección, que se hizo con el triunfo Mónica Ferreirós

Ni Lamine Yamal, ni Cucurella, ni Pedri. La verdadera protagonista del Mundial de fútbol masculino en O Salnés es ‘Santa España’. El bar Lareka, en Barrantes, volvió a venerar a la imagen roja y amarilla que los acompaña desde el año 2008. Para crear ambiente de partido, nada más y nada menos que gaitas y música sin parar durante los minutos de la disputa deportiva. “Xa é unha tradición”, aseguraban en el local ribadumiense.

Lo cierto es que los aficionados de ‘la Roja’ – o de ‘la Blanca’, según gustos– no quisieron perderse el partido de la Selección de Luis de la Fuente frente a Bélgica. Pantallas gigantes colocadas por concellos y hosteleros, camisetas con los nombres de los jugadores en la espalda y banderas se pudieron ver durante los minutos de juego. Así ocurrió en localidades como Sanxenxo y Ribeira, en las que los propios ayuntamientos optaron por liderar la colocación de las televisiones para poder seguir minuto a minuto el encuentro. Algo que también hizo la Diputación ya desde partidos anteriores justo en la plaza que hay enfrente del Pazo Provincial. No ocurrió lo mismo en Vilagarcía, que dejó ese protagonismo a los establecimientos hosteleros convirtiéndose O Castro en el lugar más elegido para seguir el enfrentamiento contra Bélgica. Pantallas exteriores para que nadie, tomándose algo, se perdiese ninguna de las jugadas.

O Castro fue el epicentro del fútbol con una pantalla gigante, a falta de que la colocase el Concello como sí hizo en Sanxenxo y Ribeira Mónica Ferreirós

Lo que está claro es que, ya horas antes del inicio del encuentro, el furor por el partido de España se percibía en cada esquina de las tres comarcas arousanas. Las camisetas – sobre todo la de color blanco– eran decenas por las calles y algunos balcones (aunque no muchos) lucían tímidamente las banderas. Disfrutar del partido con amigos o en familia fueron las opciones predilectas de los arousanos para el evento.

Ahora, y tras el triunfo, a por la semifinal contra Francia.