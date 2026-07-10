O BNG chama a colgar a bandeira galega nas ventás co gallo do Día da Patria
O BNG do Salnés chama á cidadanía a pendurar en balcóns e xanelas a bandeira galega co gallo da celebración do Día da Patria o vindeiro 25 de xullo. Os nacionalistas presentaron en Vilagarcía a campaña ‘Somos unha nación. Soberanía e dereitos nun mundo en paz”, que tamén deixará actos na comarca do Salnés. O primeiro será o mércores na Illa de Arousa a partir das oito e media da tarde na terraza do Bar Museo. Será un acto político e unha xornada de convivio que se suma aos máis de cen que a organización nacionalista organiza polo resto do territorio. A maiores Galiza Nova tamén fará accións e obradoiros para elaborar pancartas e bandeiras. “Somos unha nación e temos que ter os dereitos que nos corresponden como tal”, sinalou a deputada Montse Prado.