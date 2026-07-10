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Vilagarcía

El atletismo femenino de Vilagarcía triunfa en los Xogos do Eixo

La capital arousana es la tercera con mayor número de medallas obtenidas por mujeres en el deporte adaptado

Fátima Frieiro
10/07/2026 14:28
La delegación de deportistas fue recibida por el alcalde, Alberto Varela, y por el edil de Deportes, Carlos Coira
La delegación de deportistas fue recibida por el alcalde, Alberto Varela, y por el edil de Deportes, Carlos Coira
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Vilagarcía ostenta el tercer puesto en número de medallas conseguidas en los Xogos do Eixo Atlántico celebrados en Santiago. La delegación local, conformada por 41 deportistas, consiguió un total de cinco medallas (tres de plata y dos de bronce) gracias al excelente papel realizado por los jóvenes de la sección de atletismo del Club Polideportivo de Educación Especial, cuatro de ellas en la modalidad femenina.

También realizaron una destacada actuación los deportistas del Club de Balonmán Arousa y del Club de Atletismo Mazí. La delegación de deportistas fue recibida en el Concello por el alcalde, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira. El regidor les dijo que "tedes que sentirvos moi satisfeitos da vosa participación e de deixar o nome de Vilagarcía nun lugar tan alto. Nós estamos moi orgullosos polo ben que o fixestes todos".

Quienes consiguieron medalla fueron Leyre Vinseiro Ducide y Azahar Tristán Pais (plata en 100 metros lisos adaptados); Uxía Ferro Carril (bronce en salto de lonxitude adaptado); Nerea Estévez (bronce en 400 metros lisos adaptados) y Héctor Fabeiro Figueiras (plata en salto de longitud adaptado).

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