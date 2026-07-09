Zona Aberta convoca una concentración para reclamar una ambulancia medicalizada en Vilagarcía

Una manifestación por la sanidad en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Asociación de Comercio e Hostalería Zona Aberta hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración que tendrá lugar el próximo jueves, 16 de julio, a las 21 horas, en la Praza de Galicia, con el objetivo de reclamar que la ambulancia medicalizada permanezca en la base del Hospital durante todo el año.

Cuenta con la colaboración del Concello y tiene como objetivo, explican desde el colectivo, “defender un recurso sanitario esencial para todos os concellos que forman parte da área de referencia”, como los de Vilanova, A Illa, Cambados, Ribadumia y Catoira. Explican desde Zona Aberta que la concentración pretende “defender a continuidade da ambulancia medica liza da que presta servizo á comarca do Salnés e ao conxunto da súa contorna, deixando moi claro que esta reivindicación non busca retirar recursos sanitarios a ningún concello”.

Es decir, lo que se pide es que Vilagarcía mantenga su UVI móvil y que todos los municipios dispongan los recursos necesarios para dar cobertura “a miles de veciños e veciñas e a unha poboación que aumenta de forma moi significativa durante os meses de verán, e poder así garantir unha atención sanitaria de calidade”. Zona Aberta hace un llamamiento a toda la ciudadanía, al tejido comercial y hostelero y al movimiento asociativo, así como a las instituciones y a los concellos afectados para que participen en esta concentración y muestren, “de maneira unida”, su apoyo “ao mantemento deste servizo sanitario fundamental”.