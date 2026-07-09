Varela pide una reunión con el conselleiro de Sanidade para buscar una "solución inmediata" a la falta de medicalizada 

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, acaba de solicitar una reunión urgente con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para demandar que "corrixa o erro" del traslado a Sanxenxo de la ambulancia medicalizada con base en el Hospital do Salnés, dejando "desatendidos" durante todo el verano el resto de municipios de la comarca, "onde tamén se incrementa a poboación".

El regidor reclama a la Xunta una "solución inmediata" para paliar una situación que, incide, "está xerando alarma entre a veciñanza da zona". Lo que propone el socialista es duplicar el servicio, poniendo en marcha una segunda UVI móvil en O Salnés.

Varela paz insiste en que el turismo aumenta la población en toda la comarca, no solo en Sanxenxo. "As situacións extraordinarias, esixen medidas extraordinarias. Polo que, se as necesidades se multiplican, o lóxico é que e incrementen os medios, e non que para tapar un roto nun lugar, se faga un descosido máis grande, deixando sen atención de emerxencias sanitarias aos demais municipios".

Una declaración institucional

El alcalde lamenta que "caeran en saco roto" las numerosas demandas realizadas en los últimos años desde los municipios afectados para evitar esta reducción de medios. Recuerdan, así, las gestiones hechas por el propio regidor y desde el gobierno local, así como mediante la aprobación de mociones con el apoyo mayoritario del Pleno.

En respuesta a las declaraciones del PP de Vilagarcía- que también pide que la medicalizada permanezca todo el año en el Hospital- Alberto Varela señala que "este non é un tema que se deba politizar, pero si é un tema político, porque a dotación dos medios necesarios para garantir a saúde das persoas é unha decisión política que lles coresponden adoptar aos responsables do goberno autonómico". Por ello, insiste en que la ambulancia medicalizada debe permanecer los 365 días del año en el Hospital y, en verano, estar operativa una segunda UVI móvil para dar cobertura a toda la zona.

A mayores de la reunión solicitada con el conselleiro, el gobierno local propondrá mañana a la Xunta de Voceiros una declaración institucional demandando el regreso de la ambulancia medicalizada al Hospital do Salnés.

SOS Sanidade

La plataforma SOS Sanidade también exige al Sergas y al 061 que "poñan inmediatamente fin a esta enorme inxustiza e a este macabro xogo de antepoñer as vidas duns por diante doutros". De lo contrario, aseguran, "o único que demostrarían é unha enorme falta de conciencia e terían que dimitir".

El portavoz de la plataforma, Xosé Manuel Ribadomar, rechaza las explicaciones del 061 tras el fallecimiento, en la vía pública, de un vecino de Vilanova el pasado lunes, para el cual se movilizó un helicóptero que no pudo aterrizar por niebla y dos ambulancias de soporte vital básico. "Os medios que se mandaro foron os que estaban dispoñibles, que non é o mesmo que sexan os máis axeitados", señala Ribadomar, que apunta que como la medicalizada "estaba moi lonxe, a este veciño negóuselle a oportunidade de ter máis posibilidades de vivir".

SOS Sanidade considera que la adminsitración autonómica está "a xogar coa vida dos habitantes do Salnés e dos turistas que nos visitan cada ano" ypide la ayuda de alcaldes y alcaldesas de la comarca para "facer entrar en razón" a la Xunta de Galicia.