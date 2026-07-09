El PP de Vilagarcía denuncia la "improvisación permanente" del gobierno de Varela con el aparcamiento de A Mariña

Grupo municipal del PP de Vilagarcía en un pleno Gonzalo Salgado

El Partido Popular de Vilagarcía critica la "preocupante falta de rumbo" del gobierno local de Alberto Varela en materia de movilidad y aparcamiento, al hilo de lo sucedido en la Avenida da Mariña, que para la portavoz, Ana Granja, evidencia "unha gestión caótica, basada en improvisar normas sobre la marcha, pintar marcas viales inexistentes en el código de circulación y obligar a los peatones a invadir la calzada".

Los estacionamientos rápidos generaron un gran malestar entre los negocios de la zona, por lo que, tras una reunión con Zona Aberta, el ejecutivo decidió ampliar la zona azul entre el Miguel Hernández y O Ramal. "Es indignante lo que está pasando estos días en la Avenida da Mariña; el gobierno local está actuando como un pollo sin cabeza", señala Ana Granja, que incide en que "ayer se instaló una señalización que limitaba la parada de vehículos a 15 minutos; hoy esa señal ya ha desaparecido".

Además, los conservadores señalan la "gravedad" de que "ahora se obligue a los peatones a bajarse de la acera y caminar por la carretera, previo paso a la ampliación de la acera que el gobierno local ya tiene previsto".

Difícil control

Por otro lado, desde el PP advierten sobre "la inviabilidad de controlas estas nuevas medidas exprés" y se pregunta "si la intención de las concejalías de Urbanismo y Seguridad es obligar a la Policía Local a pasar cada 15 o 30 minutos", cuando su "misión fundamental es vigilar la seguridad de todo el municipio, que ya es una tarea enorme, y no se le puede saturar con ocurrencias".

Además, recuerdan que esta zona es clave, ya que allí se instalará el futuro centro de salud. "Sabemos perfectamente que en el año 2024 se pagó con dinero público un Plan de Movilidad para este entorno y todavía no sabemos qué es lo que propone", apunta Granja, que también pide una actualización de la Ordenanza de Circulación.

Para la portavoz del PP la solución pasa por "frenar el autoritarismo" y sentarse a hablar.