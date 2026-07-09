El BNG de Vilagarcía acusa al gobierno local de expulsar a los peatones de las aceras "para non molestar ás terrazas"
La nueva señalización de A Mariña genera malestar entre los grupos políticos
El pintado de un itinerario peatonal en la calzada de la Avenida da Mariña genera duras críticas desde el BNG de Vilagarcía, que considera "incomprensible" que en una avenida "que dispón de beirarrúas amplas" el Concello "decida enviar aos peóns á estrada".
Los nacionalistas señalan que "o verdadeiro problema" está en que buena parte de esas aceras "están ocupadas, nalgúns tramos case na súa totalidade, por terrazas que dificultan ou mesmo impiden o paso". Para el BNG, "o lóxico sería recuperar as beirarrúas para quen vai a pé, non pintar un corredor na estrada para esquivar as terrazas".
La formación nacionalista considera que esta actuación es la constatación de que el gobierno local "renunciou" a hacer cumplir la normativa de ocupación dela vía pública. Creen que la decisión es "grave" porque transmite el mensaje de que "quen camiña, ten que adaptarse, mentres que as ocupacións excesivas do espazo público permanecen intacto". Un modelo de ciudad que, denuncia el BNG, "pon por diante os intereses particulares fronte ao dereito colectivo a utilizar libremente as beirarrúas".
Piden una reunión urgente
Recuerdan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez que las aceras son espacios reservados para peatones, especialmente para mayores, personas con movilidad reducida, familias con carritos o la infancia. "O problema non son as persoas que camiñan, senón a falta de valentía do goberno para facer cumprir as normas. Pintar unha senda na estrada non resolve nada; simplemente agocha o problema e consolida a privatización do espazo público"
Por todo ello, desde el BNG solicitan una reunión urgente al gobierno municipal, en la que exigirá que rectifique esta decisión, recupere las aceras para su uso natural y haga cumplir los límites de ocupación de terrazas.