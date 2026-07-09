Bata ya puede iniciar las obras para el centro de día de Guillán

Escuela unitaria de Guillán donde funcionará el centro de día Mónica Ferreirós

La asociación Autismo Bata ya tiene vía libre para realizar las obras de adecuación de la antigua escuela unitaria de Guillán como centro de día. El Consello da Xerencia de Urbanismo acordó ayer conceder la licencia al proyecto con el que la asociación pretende cubrir las necesidades de las familias de personas con trastornos del espectro autista, que hasta ahora se encontraban con serias dificultades para encontrar plazas asistenciales especializadas por contar con plena ocupación las instalaciones situadas en A Laxe.

La creación de este nuevo servicio es posible gracias a la colaboración del Concello, que cedió a al asociación el edificio, después de que la Consellería de Educación cerrase la escuela que funcionó durante décadas.

Con la licencia en la mano, la asociación ya puede comenzar, de inmediato, la reforma de las instalaciones, situadas en la Rúa Xiabre, en Guillán.

Además, desde Ravella explican que la ayuda municipal no se limita al convenio de cesión del inmueble y el patio por un periodo de veinte años, ya que también se traduce en la “axilización dos trámites urbanísticos necesarios, xa que houbo que promover un expediente de cambio de uso dos terreos, cualificados inicialmente como equipamento educativo, para darlles o destino asistencial que permitise acoller o centro de día. La medida se aprobó en el Pleno de abril, evitando tener que recurrir a una modificación puntual del PXOM, un procedimiento mucho más lento.

Más líneas de apoyo

Precisamente lo que pretendía Ravella era no demorar la puesta en marcha de este “necesario servizo”, apuntan fuentes municipales, que inciden en que la línea de colaboración con Bata se remonta a muchos años atrás, con iniciativas de inclusión sociolaboral como la brigada de jardines o el reparto de la publicidad institucional que realizan las personas usuarias de la asociación. Además, se firmaron otros convenios como los de la antigua unitaria de O Pedroso, en Bamio, o el de una propiedad en la zona de Saíñas.