Así será la programación por días de Revenidas

Público en Revenidas Mónica Ferreirós

O Revenidas, que se celebrará en Vilaxoán del 10 al 13 de eptiembre, desvela el cartel de los cuatro días, mientras anuncia nueve nuevos artistas que se suman al festival. Se trata de El Pony Pisador, La Sra. Tomasa, De Vacas, Tapa D'Orella, Lisdexia, Taqbir, Awakate, Maloa Brothers, Yaya dj y A Duendeneta.

Comenzará el jueves 10, con la presencia de Narco, Sara Hebe, De Ninghures, Sons of Aguirre & Sicilia, Nadie González, Süne, El Pony Pisador, Yaya dj y A Duendeneta.

El viernes 11 será el turno de Evaristo, Bob Vylan, Dakidarría, Ila Amores, La Sra Tomasa, Matah, Terrae, The Salsa Punk Orkestra, Arhytmia y A Duendeneta.

La tercera jornada del festival, la del sábado 12, reunirá a La Gossa Sorda, El Drogas, Fillas de Cassandra, The Rapants, Taqbir, Rebeiom do Inframundo, Kumbia Queers, Malifeta, 9Louro, Awakate, Maloa Brothers, Queen Rendi, Tapa D'Orella y A Duendeneta.

El domingo 13 es la jornada abierta a todo el público, con la sardiñada popular al mediodía, la Gala do Circo Solidaria y las actuaciones de Mekanika Rolling Band, As do Xeito, De Vacas y Lisdexia.

Próximos anuncios

En los próximos días, el festival completará su programación con el anuncio de las actividades paralelas. El Revenidas ya tiene a la venta en su web un cupo muy limitado de entradas de día a precios de promoción: 28 euros el jueves, 35 el viernes y 38 el sábado, a los que hay que añadir los gastos de gestión. El abono se puede adquirir por 66 euros, con la posibilidad de reservar acceso a la acampada, por 15 más. Esto último también se puede hacer por días, a un precio de diez euros. Revenidas cuenta un año más con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas.