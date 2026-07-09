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Vilagarcía

Álvaro Vidal Casais releva a Juan Antonio Pérez al frente de la Capitanía Marítima de Vilagarcía

Hasta ahora, ocupaba el puesto de jefe del Distrito Marítimo de Cambados

Olalla Bouza
09/07/2026 19:44
Juan Andrés Pérez
Juan Andrés Pérez
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Vilagarcía tendrá un nuevo capitán marítimo. Juan Andrés Pérez cesa en el puesto para incorporarse a un nuevo destino: la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El nombramiento en este nuevo puesto salió ayer publicado en el Boletín Oficial del Estado, en un anuncio firmado por el ministro de Transportes, Óscar Puente Santiago.

El relevo en la Capitanía Marítima lo toma Álvaro Vidal Casais, que hasta ahora ocupaba el puesto de jefe del Distrito Marítimo de Cambados.

Juan Andrés Pérez llegó a la Capitanía Marítima en abril de 2022, tras la jubilación de Manuel Martínez Calvo y ya con una trayectoria destacada y un puesto anterior en Vigo.

Su etapa de algo más de cuatro años se caracterizó por una intensa actividad. De hecho, destacó por ser la que más inspecciones hace del conjunto del estado español, según se dio a conocer en 2024 durante una visita del subdelegado Abel Losada. Los datos de 2025 siguieron en esa línea,  con un total de 91 expedientes sancionadores por infracciones graves, procedentes de 137 denuncias recibidas por infracciones y prevención

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