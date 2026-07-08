Vilagarcía ampliará la zona azul en A Mariña tras las quejas de los negocios por los estacionamientos de 15 minutos

Pintado de la nueva señalización en la Avenida da Mariña Mónica Ferreirós

El Concello ampliará la zona azul en la Avenida da Mariña tras las quejas de los comerciantes, hosteleros y regentes de otros negocios de la zona ante el establecimiento de aparcamientos de corta duración, con un máximo de quince minutos. La portavoz del gobierno, Tania García, el edil de Promoción Económica, Álvaro Carou y la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán (así como otros miembros de la asociación) mantuvieron una reunión, ante el malestar en el sector.

Al poco de conocer la noticia de los cambios en A Mariña, los responsables de negocios en esta zona, en Méndez Núñez, Rúa do Río y en Romero Ortiz mostraron su rechazo a la medida. “El sistema planteado no responde a las necesidades de los clientes, compradores y usuarios que e desplazan a esta zona”, explicaban en un comunicado, que inciden en que “con quince minutos no se puede venir de otro ayuntamiento, aparcar, hacer una compra, tomar algo o resolver una gestión. Ese tiempo no sirve para dinamizar el comercio ni la hostelería”.

En varios puntos

A propuesta de Zona Aberta, se implantará la zona azul en el margen del parque Miguel Hernández y, en el lado opuesto, en el tramo final hacia O Ramal. Los conductores podrán aparcar 90 minutos durante el horario comercial y no habrá límite de tiempo durante la noche ni en los días festivos. Es gratuita y se regula mediante la colocación de los discos horarios en los vehículos, encargándose la Policía Local del control de los tiempos. Complementará, explican desde Ravella, a la nueva zona de servicios, que se acaba de crear en el otro lado de la Avenida da Mariña, para facilitar los estacionamientos de menor duración, tanto para particulares como para transportistas y repartidores. “Pese ás reticencias iniciais dada a novidade da medida, Zona Aberta coincide en que estas zonas de servizos facilitarán actividades como a entrega de paquetes, as cargas e descargas de mercancías, a realización de recados breves na contorna ou mesmo deixar na casa as bolsas e paquetes das compras grandes”, señalan fuentes municipales.

Además, el gobierno local destaca que comerciantes de otros puntos ya se dirigieron al Concello para pedir la implantación de la zona de servicio en su calle. Por otro lado, desde Ravella recuerdan que las personas que precisen realizar estacionamientos de larga duración pueden recurrir a los aparcamientos disuasorios habilitados en zonas próximas al centro y lugares de interés. Ponen, como ejemplo, la bolsa al lado de la Casa Consistoria, la de Os Duráns y Marxión, las de Fexdega y la Finca Douro, así como las de la Rúa Concha o la situada en O Carril. También, con el objetivo de reducir el tráfico rodado en el centro, el Concello tiene previsto firmar con Zona Aberta el convenio que permitirá la gratuidad de uso de Xoán XXIII durante noventa minutos para su clientela, que puede llegar a las 3 horas si son vehículos empadronados.