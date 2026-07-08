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Vilagarcía

O Faiado da Memoria realiza una excursión a Cortegada con varias actuaciones musicales

Loli Crespo y Alejo Amoedo y Pablo Vidal, Clara Pino y Galicia Fermosa estarán en la isla el domingo

Olalla Bouza
08/07/2026 20:20
Cartel de la rapsodia que se interpretará
Cartel de la rapsodia que se interpretará
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La asociación O Faiado da Memoria llevará a cabo, el próximo domingo, una excursión a la isla de Cortegada que estará, además, amenizada por varias actuaciones musicales. Una de ellas será la de la soprano Loli Crespo y el pianista Alejo Amoedo, que fusiona la pasión por la ópera con la vivacidad de la zarzuela y la sensibilidad de las baladas y las cancioens gallegas. Además, en el intermedio se interpretará la rapsodia ‘Cortegada’, del compositor Feipe Paz Carvajal.

Desde la asociación destacan que servirá como homenaje a la figura “dun músico fundamental para a comarca do Salnés, quen deixou unha pegada indeleble na nosa tradición ao dirixir, entre outras, a Banda Municipal de Vilagarcía, en 1892, e a de Trabanca”.

También actuarán en Cortegada Pablo Vidal, Clara Pino y la formación Galicia Fermosa, que deleitarán a los asistentes con temas carrilexos creados por Juan Vidal Lemiña.

Todo ello junto a otro de los ingredientes de los viajes de O Faiado, la puesta en valor del patrimonio cultural y etnográfico, especialmente de las historias de las gentes que habitaron los espacios, en este caso Cortegada, marcada por el desahucio de la población para darle la isla a Alfonso XIII.

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