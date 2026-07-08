Losada destaca la bajada de los delitos contra la seguridad colectiva en Vilagarcía entre los meses de enero y mayo

Asistentes a la junta local de seguridad Mónica Ferreirós

Vilagacía acogió una Xunta Local de Seguridade, presidida por la alcaldesa en funciones, Tania García, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que destacó el descenso de los delitos contra la seguridad colectiva durante los cinco primeros meses del presente año, además de anunciar un dispositivo especial para las fiestas de San Roque.

La evolución de la criminalidad en lo que va de 2026 arroja datos positivos, según Losada, que destaca que entre enero y mayo los delitos graves y menos graves se redujeron un 12 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior y que, en concreto, los delitos contra la seguridad colectiva bajaron en un 45,5 por ciento.

Losada también hizo hincapié en la evolución positiva del esclarecimiento de los delitos leves, que se triplicó en los cinco primeros meses del año.

“Estes datos poñen de manifesto o traballo permanente das forzas e corpos de seguridade e a importancia da coordinación entre as distintas administracións para anticiparse aos riscos, previr a delincuencia e garantir a seguridade da cidadanía”, dijo el subdelegado.

En cuanto al incremento en siete puntos del número de delitos, Losada incidió que se trata de los de efectos leves, “especialmente furtos”. Sobre los robos con fuerza, que pasaron de 9 a 22 durante el primer trimestre del año, el responsable estatal incidió en que la mayor parte de los autores ya fueron identificados, por lo que es previsible una bajada en la segunda parte de 2026. Además, incidió en el efecto que tienen las estafas electrónicas en el balance de criminalidad, pese a que no están localizadas en Vilagarcía. En cuanto a la violencia de género, apuntó que hay 95 casos activos, de los cuales doce son de riesgo medio y el resto bajo.

Refuerzo policial en las fiestas

Otro de los asuntos que se abordaron durante la Xunta Local de Seguridade fue la necesidad de incrementar el dispositivo durante las fiestas de San Roque. En este sentido, el responsable estatal anunció que habrá una mayor presencia de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y de la Guardia Civil, especialmente en aquellos eventos en los que se concentra un mayor número de personas, como puede ser la Festa da Auga, la noche anterior o el Combate Naval. Destacó la importancia de mantener la coordinación permanente e incidió en el “compromiso e a profesionalidade” de los efectivos. Tania García, por su parte, lamentó el “esfuerzo infrahumán” que hace el Concello para contar con una ambulancia con dos médicos, mientras el Sergas retira la UVI móvil.