La curva de Fontecarmoa será historia en unos meses

Un momento de la visita a Fontecarmoa Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra aprobará el lunes la obra de ensanche de la peligrosa curva de Fontecarmoa, situada al pasar el CIFP y por la que no caben dos vehículos a la vez, poniendo en peligro también el tránsito peatonal.

Es una demanda de las personas que viven en esta zona, así como de los usuarios, ya que este vial ganó mucho tráfico durante los últimos años. El margen sobre el cual se actuará es el derecho (viniendo desde el centro de Vilagarcía), retranqueando un muro de piedra y un pequeño alpendre.

Tania García recordó que es posible gracias a las negociaciones del gobierno local con la propiedad. El vial pasará de los 3,8 metros a los siete u ocho de ancho. El nuevo muro será acorde con la normativa urbanística de Vilagarcía.

La cesión permitirá ganar más de 500 metros cuadrados y la inversión superará los 392.000 euros. Javier Tourís destacó que la colaboración institucional y que la Diputación “é a que máis recursos pon para os 59 concellos da provincia”. En este caso, para “mellorar a calidade de vida dos veciños”. Además, el responsable provincial incidió en la “necesidade” de la obra, que quedó patente durante la comparecencia, cuando varios coches tuvieron que dar marcha atrás para dejar paso. Una vez aprobada por la Diputación, el Concello ya puede sacar la obra a licitación. Los plazos que se manejan es que esté lista a finales de año.