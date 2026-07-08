Familias con menores que viven en un dormitorio: El panorama sobre el que advierte Cáritas de Arousa

Presentación de la memoria de Cáritas 2025 Mónica Ferreirós

Cáritas Interparroquial de Arousa presentó su memoria del año 2025, en el que se batieron todos los registros en servicios como el comedor social, situado en Rosalía de Castro. Fueron un total de 14.619 las comidas que se sirvieron en estas instalaciones, que la entidad estrenó hace un par de años y que también permitió, por tanto, ampliar la capacidad. “Hai un incremento mensual”, explica Mila Hermida. Con 55 personas de media, mucho más que en otros años, esta cifra incluso se supera.

Llama la atención el incremento en el número de desayunos, llegando a tener 28 personas en una mañana. “Son cifras que nunca se daban”, explica la coordinadora de Cáritas. Todo ello, supone también un incremento de otros servicios, como las duchas o la lavandería. “Tenemos que optimizar recursos”, explica Mar Viqueira, que destaca la colaboración de empresas, cadenas de supermercados como Eroski o Mercadona, pero también pequeños establecimientos o particulares. “Hubo un campeonato de pesca y nos vinieron a traer pescado fresco”, explica Viqueira.

La tendencia al alza continúa durante este año. Así lo destacó David Álvarez, consiliario de Cáritas Interparroquial, que incidió en que el número de desayunos en enero de 2025 fue de 244 y en el mismo mes de este año fue de 455. Desde la entidad animan a mirar mucho más allá de las cifras. “Cuando vienen pidiendo ayuda es porque tiene una necesidad importante, porque ya su vida está destrozada”, explica Viqueira. Por ello, entre otros servicios prestan también asistencia psicológica.

Durante el año pasado, Cáritas llevó a cabo un total de 22.946 intervenciones y fueron 1.065 las personas y 953 los hogares atendidos. Cuentan además con una red de voluntarios, de las cuales 75 son personas adultas y 30 menores. “Tenemos colaboración, en verano, de los colegios Filipenses y La Salle”, explica la directora de la entidad.

Conciliación de las personas migrantes

La entidad cuenta con tres ejes principales de actuación, el primero de los cuales es el de necesidades básicas. En este sentido, destacan que continúa agravándose el problema de la vivienda, con familias “incluso con menores”, viviendo en una habitación. “Hay tres o cuatro personas en un dormitorio”, explica Mila Hermida.

Una situación que también provoca el aumento de las personas que no tienen hogar, lo que se agrava especialmente durante estos meses de verano.

Fueron 197 nuevas personas las que solicitaron la ayuda de Cáritas para cubrir las necesidades básicas durante el año pasado; la entidad prestó 520 ayudas para cuestiones relacionadas con el hogar, realizó 3.408 intervenciones de orientación y fueron 599 los servicios de duchas y 439 los de lavandería.

Por el comedor social pasaron 3341 personas y se sirvieron 14.619 comidas. Además, cuentan también con un servicio de comedor sobre ruedas, para quienes tienen la movilidad reducida o no pueden desplazarse, que llegó a un total de 27 personas y elaboró 2.704 menús.

“Hay un aumento importante de las asistencias que queremos ver desde el punto de vista positivo: hay una labor destacada de Cáritas en 2025 y nuestras instalaciones también permiten dignificar esa atención”, destacó Viqueira, que incidió en que “detrás de cada persona que llega hay una historia complicada”.

Asimismo, la directora destacó la importancia de la coordinación entre las distintas Cáritas. “Si hace falta un recurso que no tenemos aquí, derivamos a Pontevedra o a Santiago”, explica, al tiempo que hace hincapié en la importancia de las parroquias a la hora de detectar situaciones que requieren intervención.

Otro eje de actuación de Cáritas es la soledad no deseada. Cuentan así con un servicio de atención psicológica, pro el que pasaron 62 personas de las cuales, explicó Hermida, la mayor parte son extranjeras. La coordinadora destacó los efectos positivos que la regularización tuvo en muchas personas que acuden a la entidad, pero uno de los problemas tiene que ver con la conciliación cuando encuentran un trabajo, “xa que a maioría non teñen rede”. Este factor también incide en el llamado “duelo migrante”. Otro programa de este eje es el de laborando-caló, para impulsar el encuentro intercultural y evitar el aislamiento social.

Nueva tienda

El tercer eje de actuación es el de la vivienda, con 25 plazas residenciales, 29 personas acogidas y un 92 por ciento de ocupación media . Cuentan en este sentido con la Casa de San Cibrán, en Sobradelo, y con la Rectoral de A Illa, uno de los grandes hitos de 2025 junto con el de la apertura de la tienda Arroupa, que además de recaudar fondos permite contratar a personas atendidas desde la entidad.

El empleo es, precisamente, otro de los ejes de Cáritas, que durante el año pasado favoreció 36 inserciones laborales y diversificó la oferta formativa, incorporando nuevas áreas como la de manicura y reforzando competencias transversales. Desde la entidad destacan como fortalezas, la diversificación de recursos residenciales, el fortalecimiento del trabajo grupal en vivienda y atención psicológica, la consolidación de espacios comunitarios como el Encuentro Intercultural o la incorporación de líneas formativas para nuevos nichos de empleo