El PP de Vilagarcía pide a la Xunta que mantenga la medicalizada y      el  BNG convoca una concentración

Una ambulancia medicalizada Chechu Río

El Partido Popular de Vilagarcía reclama a la Consellería de Sanidade y a la Fundación Pública Urxencias Saniarias de Galicia-061 que mantenga, de manera permanente, la ambulancia medicalizada en el municipio, mientras que el BNG convoca una concentración para el sábado en la Praza de Galicia.

La portavoz conservadora, Ana Granja, recuerda que es la postura defendida por la formación local en todos los plenos en los que se debatió el asunto. “Siempre hemos defendido que la salud y la seguridad de las personas de Vilagarcía y su comarca es primordial”, apunta la edil del PP. Consideran desde la agrupación vilagarciana que el aumento de población durante el verano requiere un refuerzo de los servicios, para que “los ciudadanos tengan la tranquilidad de saber que recibirán una atención rápida y eficaz cuando más la necesitan”.

Por ello, Granja apunta a la necesidad de trabajar en conjunto, “encontrar soluciones” y “abordar estos asuntos desde la prudencia, el respeto a las personas afectadas y el criterio técnico de los profesionales”, dejando atrás “debates partidistas”.

El BNG, por su parte, llama a la ciudadanía a asistir a la concentración para reclamar dos ambulancias en O Salnés, una con base en el Hospital y otra para los concellos de Sanxenxo y O Grove. Será el sábado, a las 11 horas, en la Praza de Galicia. Los nacionalistas señalan que no se puede reforzar la asistencia sanitaria en una zona a costa de “desmantelarlo” en otra.

Trágico suceso que reabre el debate

Los comunicados de ambos partidos llegan tras varios sucesos en los pasados días que tuvieron consecuencias, en algunos casos, fatales. Se trata del traslado de un menor al Clínico de Santiago tras quedar atrapado en la valla de la escuela infantil o del fallecimiento de un hombre en Vilanova en plena vía pública. La Fundación Urxencias Sanitarias defiende que se enviaron los recursos “axeitados” y que decidieron los profesionales.