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Vilagarcía

Vilagarcía solicita una ayuda para contratar dos técnicos superiores

El proyecto, presentado al programa de Garantía Xuvenil de la Xunta, tendría un coste de 57.000 euros

Olalla Bouza
07/07/2026 12:26
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
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El Concello de Vilagarcía acaba de presentar ante la Xunta de Galicia una solicitud de subvención en el marco del programa destinado a mejorar la empleabilidad de las personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. 

La propuesta municipal tiene como objetivo contratar a dos técnicos superiores, a jornada completa y durante nueve meses, para prestar sus servicios en la administración local.

El proyecto tiene un coste de 57.000 euros, de los que  34.000 se financiarían con la ayuda procedente del Fondo Social Europeo y, los 23.000 restantes, con cargo al Concello. Las titulaciones demandadas serán las de Técnico/a Superior en Administración e Finanzas y Técnico Superior en Actividades Físicas.

Requisitos

El Concello de Vilagarcía concurre todos los años a esta línea de ayudas que tramita la Xunta con objetivo de facilitar la inserción en el mercado laboral de la juventud que se encuentra en situación de desempleo. A través de esta iniciativa, las personas beneficiarias acceden a un contrato remunerado y adquieren la práctica profesional necesaria para poder integrarse posteriormente en el mercado de trabajo.

Para poder acceder a estos contratos, las personas interesadas deben haber cumplido los 18 años y no superar la edad máxima prevista en el Sistema de Garantía Xuvenil. También tienen que figurar en las listas del Servizo Público de Emprego, en la modalidad de demandantes.

El Concello deberá esperar a que la administración autonómica resuelva la línea de ayudas. De concederse la subvención solicitada, se pondrá en marcha de inmediato el procedimiento para proceder a la selección de dos personas trabajadoras, remitiendo la oferta al Sepe.

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