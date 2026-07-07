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Vilagarcía

Trasladan a Santiago a un niño que quedó atrapado en la valla de la escuela infantil de Carril

La ambulancia medicalizada de Sanxenxo tardaba mucho en llegar, por lo que activaron una de soporte básico

Olalla Bouza
07/07/2026 10:50
Una ambulancia del 061 trasladó a la víctima hasta el servicio de Urxencias del hospital comarcal
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Un niño de cinco años de edad se quedó en estado semiincosnciente tras quedar con el cuello atrapado en la escuela infantil de Carril. Fueron las profesoras del centro las primeras en atenderlo y liberarlo y dieron aviso a Urxencias Sanitarias 061.

Ocurrió durante la mañana del lunes, en un área de juego del patio del centro.

En un primer momento se activó la ambulancia medicalizada, con base en Sanxenxo, pero como tardaba mucho en llegar y el estado del menor era delicado, desde la Fundación 061 decidieron activar una ambulancia de soporte vital básico.

Fue ésta la que trasladó al menor al Hospital do Salnés, ya que no tiene competencias para llevarlo directamente al Clínico, donde finalmente fue ingresado el pequeño. El caso despierta nuevas críticas sobre el traslado de la UVI móvil a Sanxenxo.

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