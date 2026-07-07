Termina la obra de ampliación de la lonja de Carril, que cubre la falta de espacio “de por vida”

Las nuevas instalaciones ampliadas ya están totalmente operativas Mónica Ferreirós

La Cofradía de Carril cuenta ya con la lonja ampliada y a pleno rendimiento. Tras la finalización de las obras para aumentar el espacio en la rula, las instalaciones solo están a la espera de dos portalones que ya están encargados. La obra – muy ansiada durante años, aunque de menor envergadura que la que se planteaba en este mismo escenario hace no tanto– satisface así la demanda del sector marisquero carrilexo. Así lo apunta el patrón mayor, Javier Quintáns, que entiende que con el espacio que se ha ganado en el edificio las necesidades quedan cubiertas “de por vida”.

Y es que, aunque Carril es una de las cofradías con más producción de la Ría de Arousa, es cierto que la situación del sector no es lo boyante que era hace décadas. “Hai que ser realistas. Non imos volver a tempos pasados, aínda que o nivel que mantemos aquí en Carril é bo e temos unhas contas saneadas e sen débedas”, aclara Quintáns. De hecho él mismo pone los datos sobre la mesa e indica que “nos mellores tempos pasaban pola nosa lonxa arredor de 30.000 quilos diarios. Agora nos bos momentos son sobre 15.000. Entendemos que esta ampliación é máis que suficiente”. A las instalaciones recientemente reformadas se suma el almacén anexo que el Pósito ha habilitado justo enfrente y que seguirá en funcionamiento. “Si, levamos case dous anos con el e imos seguir para repartir ben os servizos e non estar todos apelotonados. Desta forma a demanda de espazo que se viña necesitando queda máis que completada”.

La ampliación de la rula carrilexa se anunció en febrero de 2025, al mismo tiempo que se advertía que se recurriría a la petición de una subvención para poder llevar a cabo los trabajos. Lo que se hizo es utilizar el espacio de los antiguos soportales para ganar hueco interior y sumar unos 150 metros cuadrados al inmueble que ya estaba en funcionamiento.

La Festa da Ameixa será el 8 y 9 de agosto y recortará gastos, pero no en la degustación La Cofradía de Carril ya tiene fechas para la celebración de la tradicional Festa da Ameixa. Será los días 8 y 9 de agosto, justo antes del arranque oficial de las fiestas de San Roque de Vilagarcía. Pese a la bajada en la producción de almeja la organización mantendrá la degustación. “É o que fai que esta festa teña sentido”, reconoce el patrón mayor. Será, como en los últimos años, almeja japónica y ya tienen acordado con productores la cantidad que necesitan, que oscila entre los 2.000 y los 3.000 kilos. “Preferimos manter esta parte, que sabemos que gusta moito á xente, e prescindir doutras cuestións. Vai haber recortes que anunciaremos en cousas que consideramos que non son necesarias”, declara el responsable del Pósito. Lo que sí ya está cerrado es el cartel de la fiesta del Carmen, que la Cofradía celebrará el 16 de este mes. Eso sí, sin la procesión marítima. debido a la falta de embarcaciones, sin rol por el parón en el marisqueo. En todo caso sí habrá actividades a lo largo de todo el día. La misa será a las 19:30 horas con procesión terrestre y habrá concierto de Viaje a Oslo en la Praza da Liberdade.

“Os traballos foron ben. Só tivemos que parar de traballar alí durante sete días debido ao polvo e porque non era recomendable. Despois xa volvemos con absoluta normalidade”, explica el patrón mayor.

El proyecto de ampliación fue mucho menos ambicioso que el que, ya hace años, se planteaba en ese mismo punto cuando era patrón José Luis Villanueva. De hecho se llegó a hablar de que el edificio ocupase un espacio en la lámina de agua o de la propia alameda. Proyectos que con contaban con el beneplácito de las administraciones implicadas y con titularidad en el espacio.

La lonja de Carril continúa siendo una de las más potentes en cuanto a producción en la Ría de Arousa. Su principal potencial es el marisqueo que, aunque en los últimos meses ha sufrido un importante varapalo debido a las fuertes riadas del pasado invierno, sigue aguantando el tipo en los parques de cultivo. Las cifras de producción también siguen siendo positivas pese a que la Agrupación de Parquistas de Carril vende ahora en la lonja de Vilaxoán, debido a las desavenencias existentes entre las dos directivas desde hace ya años.

La producción

Pese a que los datos oficiales muestran que la lonja carrilexa ha registrado en este primer semestre la mitad de kilos en marisco que el mismo período del año anterior, el propio patrón indica que las cuentas van bien y que no hay situaciones críticas como las que viven otras cofradías de la zona como puede ser la de Vilanova.

Según los datos extraídos del portal oficial Pescadegalicia en los seis primeros meses de este año en la rula carrilexa se registraron 70.109 kilos de producto, lo que implicó una facturación de 1.058.164 euros. En el mismo tramo de tiempo de 2025 las cifras son notablemente superiores, dado que en seis meses el producto que pasó por la lonja ascendió a 146.405 kilos, lo que implicó una facturación de 1.644.586 euros.

En contraste con la lonja vilaxoanesa, esta ha experimentado una importante subida en cuanto a la facturación debido a la acogida de los parquistas que van con José Luis Villanueva. En los primeros seis meses de 2025 los datos oficiales exponen que por la rula pasaron 20.625 kilos de producto, lo que implicó una facturación de 281.655 euros. En esta anualidad, en el mismo tramo, las cifras son superiores pese a los malos meses de los temporales que azotaron a toda la Ría de Arousa. Así por Vilaxoán pasaron 38.503 kilos de producto, lo que implicaron una facturación de más de medio millón de euros, en concreto 561.921.

Los parquistas de José Luis Villanueva venden en la lonja vilaxoanesa debido a la imposibilidad de hacerlo en las naves que ellos mismos construyeron en la zona de O Ramal, al carecer de licencia para este tipo de actividad. Una decisión que provocó varios enfrentamientos entre la OPP y el propio Concello de Vilagarcí a y sobre la que todavía no se ha escrito el final.