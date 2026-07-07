O Castro, la zona preferida para ver los partidos de España

Partido de España en el Castro Cedida

Los hosteleros de la plaza Martín Gómez Abal, en O Castro, se están marcando todo un tanto con los partidos del mundial. Y es que se pusieron de acuerdo para poner una pantalla gigante en la que ver los partidos y la idea está calando entre la población.

Las terrazas se llenaron ayer para animar a España frente a Portugal y el viernes habrá una nueva oportunidad, en el partido contra Bélgica en cuartos de final. Desde la organización se muestran entusiasmados con la acogida y con que "la gente se una por algo bueno".