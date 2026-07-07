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Vilagarcía

La antesala del Salón García lucirá un antiguo proyector de cine de la marca Westar

Fue donada en 2004 al CIFP de Fontecarmoa, que ahora se lo da al Concello

Olalla Bouza
07/07/2026 15:36
exposición cineclube adega
El proyector se encuentra ahora en la exposición de Ádega
Gonzalo Salgado
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La antesala del Salón García es el lugar escogido por el Concello para instalar un viejo proyector de cine de 35 milímetros que acaba de donarle el CIFP de Fontecarmoa. La maquinaria, un modelo de factura británica de la marca Westar, fue cedida en su día al centro educativo por la Cámara de Comercio, tras adquirir el inmueble que acogía la biblioteca y el auditorio de la ya desaparecida Caja de Ahorros de Vigo.

El alumnado del centro se encargó de repararla y la utilizaba para la realización de las prácticas en sus módulos formativos.

El proyector puede verse actualmente en la sala Rivas Briones, en el marco de la exposición '50 anos de cine. Unha ollada compartida', del cineclub Ádega, que conmemora así su medio siglo de actividad.

Precisamente Ádega comenzó proyectando películas en el desaparecido auditorio de las torres de A Xunqueira. El futuro emplazamiento será el recibidor del Salón García, para cerrar un círculo en torno al cineclub, que en estas instalaciones desarrolla su actividad desde hace años.

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