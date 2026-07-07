Furor en Vilagarcía por las camisetas de España: desde Lamine Yamal a Borja Iglesias

En el mercadillo los puestos que tienen camisetas están llenos de clientela estos días

'La Roja'- como tradicionalmente se conoce a la Selección española de fútbol- podría llamarse este año 'La Blanca'. El pase del equipo de Luis de la Fuente a cuartos de final tras su victoria contra Portugal ha desatado las ventas de la equipación en los puestos del mercadillo de Vilagarcía y también en los bazares. Una fiebre que ya se percibía en fases anteriores, pero que ahora ha ido en aumento. Desde el 19 de Lamine Yamal (la más deseada por la clientela) hasta el 26 de Borja Iglesias, el gallego que debutaba precisamente en el último minuto contra la formación lusa. Todos quieren unirse a la marea de apoyo del equipo.

Mientras que en las calles las camisetas blancas (con estilo más 'vintage') han arrasado en este Mundial, hay quienes siguen optando por la roja. En las ventanas de los edificios empiezan a asomar de forma tímida banderas en las ventanas. El próximo encuentro, el viernes a las 21 horas contra Bélgica.