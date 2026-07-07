El 061 defiende que se enviaron los recursos "axeitados" en el caso del menor de Carril y del fallecido de Vilanova

Base medicalizada del 061 en el Hospital Gonzalo Salgado

La Fundación Urxencias Sanitarias 061 señala que se enviaron los recursos "axeitados" en los casos del menor atrapado en una valla de la escuela infantil de Carril y del hombre fallecido en Vilanova tras un infarto en plena calle. En ambos casos acudieron ambulancias de soporte básico y a Tremoedo se movilizó un helicóptero que tuvo que dar vuelta por la niebla.

También defienden los tiempos de intervención y señalan que, en el caso de Carril, la ambulancia de soporte vital básico llegó 16 minutos después de la recepción de la llamada. "O traslado realizouse ao hospital de referencia, que é o Hospital do Salnés, seguindo os protocolos establecidos por Urxencias Sanitarias de Galicia 061", explican desde la fundación, que señalan que una vez realizada la valoración médica por los especialistas correspondientes es cuando se deriva al niño al Clínico de Santiago.

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En el caso del fallecido al salir del gimnasio en Tremoedo, explican desde Urxencias Sanitarias, se movilizó una ambulancia básica con desfibrilador y profesional formado en reanimación cardiorrespiratoria, "que chegou en nove minutos desde a recepción da chamada". Durante este tiempo, y siguiendo las indicaciones de personal del 061, se realizaron maniobras de RCP que los profesionales continuaron una vez en el punto, aplicándose el desfibrilador externo semiautomático.

Cinco minutos después, apuntan desde el 061, llegó otra ambulancia de soporte vital básico con el equipo de Atención Primaria. "Finalmente, o paciente non puido recuperar o pulso".

Criterios aplicados

La fundación pública destaca que los recursos son movilizados "seguindo criterios dos médicos da Central de Coordinación, especialistas na xestión de urxencias e emerxencias extrahospitalarias". En este sentido, apuntan que la ambulancia movilizada en el caso del menor era "o recurso máis axeitado para prestar asistencia sanitaria dacordo coas características deste servizo". Además, señalan que todos los transportes sanitarios pueden ser movilizados hasta los centros hospitalarios que se consideren adecuados.

En cuanto a la movilización del helicóptero en una jornada en la que la niebla cubría, desde bien temprano, toda la zona litoral de O Salnés, desde el 061 señalan que se consideró el recurso asistencial más adecuado, "unha vez valoradas as condicións meterolóxicas para o desprazamento, por expertos profesionais de navegación aérea. Do mesmo xeito, foron tamén estes profesionais quen, durante o desprazamento, decidiron retornar á base por cuestións de seguridade".

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El 061 incide en que son los profesionales sanitarios de la Central los que atienden las urgencias y las emergencias en base a "criterios clínicos" y a su formación como especialistas y, en función de las características específicas de cada servicio, se gestiona el transporte. "Todas as súas decisións están fundamentadas en criterios clínicos, técnicos e sanitarios, que fan deste servizo un dos máis valorados do sistema sanitario en Galicia".