De Rubiáns a A Illa: las autocaravanas más equipadas de España visitan en ruta los mayores encantos de O Salnés

Los viajeros visitaron el Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía

Autocaravanas de doce metros de largo en los que cabe un coche, motos o incluso un futbolín. Estos vehículos – que llegan a costar más de 300.000 euros– se dejan ver estos días en la comarca de O Salnés. Son un total de 53 y en ellos viajan más de cien caravanistas. Es la décima edición de la ruta Yakart Camino de Santiago, una propuesta única por las dimensiones de los vehículos.

Los viajeros viven experiencias únicas y, de hecho, estuvieron visitando el Pazo de Rubiáns, con una visita guiada por sus jardines. Después de Pontevedra y de Baiona volverán a la comarca arousana este jueves, para pernoctar en O Grove y conocer las delicias de la península meca. Desde allí – al día siguiente– tomarán un catamarán para recorrer la Ría hasta A Illa.

Disfrutaron de sus bonitos y aplaudidos jardines

Los autocaravanistas ya partieron el pasado día 1 de este mes de A Coruña y se prevé que el retorno económico que dejen con este viaje supere los 250.000 euros.

La ruta deja una estampa curiosa allá por donde pasan los vehículos, dado que tienen unas dimensiones mayores de las que acostumbran a verse por estas tierras en esta época del año. La mayoría de los viajeros son de la Península y de Canarias.

Además es una ruta ‘pet friendly’, dado que en la mayoría de los casos viajan con sus mascotas. Dado que en la excursión prevista en catamarán no es posible el acceso son perros contratarán a cuidadores para que se queden con ellos.

Antes de la pernocta en O Grove los viajeros asistirán a una cena con espectáculo musical a cargo de Aixa Romay.

El fin de su camino se marcará el sábado, que será su última etapa de este particular Camino de Santiago. Ese día las autocaravanas se desplazarán hasta Santiago de Compostela y el domingo se reunirán en la catedral para asistir a la misa del peregrino.