BNG y PSOE piden explicaciones a la Consellería de Sanidade por los casos de Carril y Vilanova

Ambulancia del 061 Cedida

Los grupos parlamentarios del BNG y del PSOE solicitan explicaciones a la Consellería de Sanidade por lo sucedido en Vilanova y en Carril, ante lo que consideran nuevos retrasos causados por la retirada de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés.

En la escuela infantil de Carril, un menor fue trasladado al Clínico en estado grave tras quedar atrapado en una valla. En Vilanova, un hombre falleció en la vía pública tras sufrir una indisposición. En ambos casos, se trasladó una ambulancia de soporte vital básico y la Fundación Urxencias Sanitarias 061 defiende que se siguieron los recursos de los profesionales en la gestión de recursos.

En el caso del vilanovés, incluso llegó a movilizarse un helicóptero, que no pudo aterrizar poa la niebla. Además, el BNG señala otro caso en Carril, donde falleció un hombre tras esperar media hora por la medicalizada, que fue trasladada a Sanxenxo el primer día de este mes.

"Na primeira semana, vemos tres casos de urxencias nos que a medicalizada non chegou a tempo, con resultados fatales", explica la diputada nacionalista Montse Prado, que traslada su pesar a las familias de los fallecidos y su deseo de que el niño se recupere lo antes posible. Además, ya solicitaron la comparecencia del director del 061 y del gerente del Sergas, que fueron rechazadas con los votos del Partido Popular.

En el mismo sentido se manifiesta Julio Torrado, portavoz de Sanidade en el grupo parlamentario socialista, que lamenta que defiende que el Sergas "debe de avaliar a situación, debe dar unha explicación formal e clara, que indique realmente que cambiaría se houbese unha ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés". El socialista pide informes y que se hagan públicos. Para Prado, la actitud del Partido Popular en este asunto es "totalmente neglixente" y contraria a los "intereses da poboación do Salnés". "É neste tipo de casos cando debates que ás veces parecen estériles tórnanse máis crudos", reflexiona Torrado.

Los nacionalistas, además, anuncian una serie de mociones en los concellos de O Salnés para exigir una ambulancia medicalizada con base en el Hospital comarcal de Ande.