La Avenida da Mariña y Doutor Tourón dispondrán de aparcamientos de corta duración

Pintado de la nueva señalización en la Avenida da Mariña Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía está habilitando zonas de servicio para facilitar aparcamientos de corta duración en uno de los márgenes de la Avenida da Mariña y en otro de un tramo de Doutor Tourón (entre la Praza de España y la Rúa Maruja Mallo). Este espacio podrá ser utilizado por la ciudadanía, distribuidores de mercancías o repartidores para hacer gestiones, recados, tareas de carga y descarga o entrega de paquetes.

El sistema funcionará en días laborables, de 8 a 13:30 horas por la mañana y de 16 a 21 horas por la tarde. Los días festivos, por la noche y fuera de estos horarios se podrá aparcar libremente.

Esta medida ya estaba operativa y funciona con buenos resultados en la Avenida Juan Carlos I, en las inmediaciones de la Praza da Constitución. La existencia de estas zonas reservadas para estacionamientos breves (como para ir a la farmacia, por ejemplo) garantiza tener un lugar en el que dejar el coche de forma rápida y cerca del lugar al que se pretende ir.

Renovación de la señalización vial

El objetivo que buscan desde Ravella, además de facilitar la comodidad, es evitar riesgos para la seguridad vial, como los que suponen estacionar en doble fila, encima de un paso de peatones u ocupando aceras.

Los trabajos están incluidos en el plan de pintado y señalización viaria que se está ejecutando desde hace unas semanas, en el que el Concello invierte 34.500 euros. Las calles en las que se va a actuar son aquellas en las que las marcas de circulación presentan escasa visibilidad debido al desgaste: Hospital do Salnés, Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo, Avenida da Mariña, Arcebispo Xelmírez, Gumersindo Nartallo, Cervantes, Arapiles, Independencia, Padre Feijóo, Limoeiro y urbanización de O Rial.