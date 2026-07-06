Una playa sin huellas: respecto por el marisqueo y cuidado con las cremas

La campaña fue presentada en pleno paseo marítimo de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Disfrutar de la playa sin dejar huella es uno de los objetivos que Vilagarcía se propone para este verano. Lo hace en colaboración con la Obra Social de Abanca y con una exposición en la que se ofrecen las recomendaciones básicas para disfrutar del verano y, al mismo tiempo, proteger al medio ambiente que nos rodea. Son tres paneles en el paseo marítimo – a la altura del parque de A Compostela– con una serie de consejos para concienciar a la ciudadanía de qué fácil es conservar lo que nos rodea. Así pues, entre los detalles que se destacan son el de no tirar colillas en la arena, optar por recipientes reutilizables para transportar la comida, llevar la basura para casa o tirarla en los contenedores habilitados y desplazarse hasta la playa caminando o en bici para evitar la emisión del CO2.

Los tres paneles – que fueron presentados con responsables del Concello y también de la Obra Social– permanecerán en la capital arousana durante todo el verano.

El dilema de las cremas

La incidencia negativa de las cremas de protección solar sobre el medio ambiente también es un tema que se abordó durante la presentación de la exposición. De hecho la directora técnica del proyecto Plancton, Saleta González, declaró que “debemos botar sempre protector para protexernos do sol e previr o cancro de pel, pero tamén tendo coidado de que non afecten á calidade das augas nin ás especies que viven nelas”. Fue ella la encargada de explicar que, en todo caso, debe optarse por utilizar cremas inocuas para el mar y no aplicarlas justo antes de meterse en él. “O ideal é facelo media hora antes para que a pel absorba ben e nos protexa como é debido, e tamén para que non se disolvan na auga e acaben danando a biodiversidade mariña”.

Como responsable de esta campaña de concienciación ella misma hizo un llamamiento a cuidar la fauna de los arenales, especialmente en la playa de A Compostela en la que, desde hace décadas, conviven la actividad turística de los bañistas con la marisquera. “Os bichiños son moi bonitos de ver, pero hai que deixalos aí, evitando que acaben cocéndose durante horas no caldeiro da auga. E se queremos facer unha paella, ímolos comprar á praza”, manifestó.

Como representante del Concello la teniente de alcalde, Tania García, explicó que esta campaña complementa el trabajo que realiza la administración local en colaboración Urbaser en materia de limpieza y cuidado del medio.

De hecho la más reciente es la que se puso en marcha hace nada con el objetivo de combatir la suciedad que dejan los pises de los perros en portales y mobiliario urbano. Estos mismos días se colocaron paneles informativos en lugares en los que los ciudadanos suelen pasear a sus mascotas y también más papeleras para que depositen en ellas los restos después de limpiar. De forma paralela se distribuyen kits para llevar agua portátiles para rociar después de que los perros orinen y así evitar que dejen olor y suciedad.

La exposición itinerante de Afundación se enmarca en los proyectos Plancton de educación ambiental que la Obra Social Abanca desarrolla desde hace años con la colaboración de miles de personas voluntarias y más de un centenar de entidades. Entre otras actividades se organizan recogidas de basura en espacios naturales, como por ejemplo en Cortegada.