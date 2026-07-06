Ravella inicia la limpieza y el pintado de 260 metros de la balaustrada de Carril

Los trabajos completan la mejora de la estructura Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía acaba de iniciar los trabajos de limpieza y pintado de un total de 260 metros de la balaustrada de Carril. Este tramo había quedado olvidado después de las desavenencias surgidas entre Costas y Portos de Galicia. Fue entonces cuando la administración local decidió asumir la actuación en vistas a la falta de acuerdo. El objetivo no es otro que no seguir con la mala imagen que da el hecho de que la infraestructura solo esté pintada en uno de sus tramos, mientras que el otro está absolutamente abandonado.

Los trabajos los está ejecutando la empresa Distribuciones Gallegas de Stocks y en ellos el Concello invierte un total de 8.300 euros. La actuación afectará a los 260 metros que quedan sin pintar, por lo que se completará así todo el trazado de la balaustrada hasta la zona de A Rosa. La idea es que primero se realice el limpiado con un vapor seco para retirar los hongos y el musgo adherido. Finalmente se pintará la emblemática estructura con una base de clorocaucho.

El plazo de ejecución es de 15 días, por lo que la fachada marítima de Carril –que sirve de mirador hacia la isla de Cortegada– volverá a lucir como se merece. Y es que esta es una de las principales arterias de entrada a la capital arousana, además de un lugar muy visitado por sus vistas privilegiadas a la Ría de Arousa.

Desde el Concello indican que ya días atrás el servicio municipal de Obras se encargó de arreglar el tramo que llevaba tiempo tirado a raíz de un accidente de tráfico.