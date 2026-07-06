El PP acusa al gobierno local de “soberbia” ante las demandas vecinales en Bouza de Abaixo

Los concejales del PP de Vilagarcía en un pleno Mónica Ferreirós

La obra de humanización y mejora de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, está de nuevo en el ojo del huracán. Respecto a estos trabajos tan demandados durante años por los vecinos de la zona se ha abierto un debate político entre gobierno y oposición y – a mayores– se suman las críticas de los afectados que no acaban de fiarse de que los trabajos vayan a realizarse según lo que se dijo en un primer momento.

El PP tilda de “descalificaciones” las declaraciones emitidas por el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela, al que acusa de actuar con “soberbia”. Dice la portavoz conservadora, Ana Granja, que el gobierno se “ve acorralado y no sabe cómo justificar su falta de previsión y su nula política de comunicación con los afectados”. Cree el PP que “si de verdad informaran a los vecinos previamente y gestionasen las obras con transparencia, la gente no tendría que vivir con la incertidumbre de si su calle va a quedar con los cables colgando de las fachadas, como ya les ocurrió en la calle Vázquez Leis”.

Precisamente sobre los cables en las fachadas se preocupan los afectados, que insisten en su temor de que no vayan a solucionarse el asunto de las canalizaciones.

Ante esta situación el Concello recuerda que, en su día, se les envió a los vecinos afectados una carta en la que se advertía de que se renovarían las tuberías –incluyendo la dotación para electricidad y telefonía–, pero que “conforme á normativa vixente, son as empresas subministradoras responsables da xestión, modificación e instalación das súas redes, así como a conexión e posta en funcionamento”.

Por el momento las obras siguen y también las críticas y los miedos a que no queden finalmente bien.