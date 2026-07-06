Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG llevará al Parlamento sus críticas a la supresión de un aula de infantil en A Lomba

Fátima Frieiro
06/07/2026 21:27
Los nacionalistas ofrecieron una rueda de prensa para hablar del tema de A Lomba
Los nacionalistas ofrecieron una rueda de prensa para hablar del tema de A Lomba
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las críticas y preocupaciones de la comunidad educativa de los colegios A Lomba y Anexo- A Lomba se escucharán en el Parlamento de Galicia. La diputada nacionalista Montse Prado acaba de presentar una iniciativa en O Hórreo para que la administración autonómica dé la cara y explicaciones sobre los argumentos que esgrime para suprimir un aula en el centro educativo. Prado tiene claro que “non é algo espontáneo, senón que responde a unha folla de ruta da Xunta de Galicia ideolóxica”. De hecho criticó que se congelen las partidas presupuestarias para la enseñanza pública mientras que “para os colexios concertados, aumenta”.

A los nacionalistas – al igual que a la comunidad educativa– no le convencen los argumentos esgrimidos para ejecutar la supresión del aula de Infantil. Entienden que “falan de ratios e sempre se poñen no máximo”. Añaden además que “dan esta noticia xusto cando comezan as vacacións de verán co obxectivo de desactivar a protesta” y critican que “estean cometendo unha fraude porque foron moitas as familias que xa matricularon aos seus rapaces baseándose en que querían ir a estes centros e agora atópanse con esta situación”.

Cabe recordar que es el equipo de dirección el que debe decidir si el aula que se suprime será en el colegio A Lomba o en el Anexo.

“Loitaremos en todos os frentes e posicionámonos do lado da comunidade educativa ante todas as administracións”, concluyeron los nacionalistas en Vilagarcía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620