El BNG llevará al Parlamento sus críticas a la supresión de un aula de infantil en A Lomba

Los nacionalistas ofrecieron una rueda de prensa para hablar del tema de A Lomba Mónica Ferreirós

Las críticas y preocupaciones de la comunidad educativa de los colegios A Lomba y Anexo- A Lomba se escucharán en el Parlamento de Galicia. La diputada nacionalista Montse Prado acaba de presentar una iniciativa en O Hórreo para que la administración autonómica dé la cara y explicaciones sobre los argumentos que esgrime para suprimir un aula en el centro educativo. Prado tiene claro que “non é algo espontáneo, senón que responde a unha folla de ruta da Xunta de Galicia ideolóxica”. De hecho criticó que se congelen las partidas presupuestarias para la enseñanza pública mientras que “para os colexios concertados, aumenta”.

A los nacionalistas – al igual que a la comunidad educativa– no le convencen los argumentos esgrimidos para ejecutar la supresión del aula de Infantil. Entienden que “falan de ratios e sempre se poñen no máximo”. Añaden además que “dan esta noticia xusto cando comezan as vacacións de verán co obxectivo de desactivar a protesta” y critican que “estean cometendo unha fraude porque foron moitas as familias que xa matricularon aos seus rapaces baseándose en que querían ir a estes centros e agora atópanse con esta situación”.

Cabe recordar que es el equipo de dirección el que debe decidir si el aula que se suprime será en el colegio A Lomba o en el Anexo.

“Loitaremos en todos os frentes e posicionámonos do lado da comunidade educativa ante todas as administracións”, concluyeron los nacionalistas en Vilagarcía.