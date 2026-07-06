El BNG de O Grove se suma a las voces que piden la paralización de la planta de betún

Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove se suma a las voces que piden la paralización del proyecto de la planta de betún prevista para el puerto de Vilagarcía. Por ello llevará una moción al próximo pleno municipal para que se reconsidere esta iniciativa por, según ellos, su “risco ambiental, social e económico inasumible”.

El portavoz de la formación en el municipio meco, Anselmo Noia, rechaza la declaración del proyecto como Industrial Estratéxico por parte de la Xunta al ser una tramitación “acelerada”. Así pues insta al gobierno autonómico a realizar una evaluación ambiental completa, independiente y vinculante que analice con rigor las consecuencias de la instalación sobre el ecosistema marino y sobre los sectores productivos de la Ría.

Noia indica que “non estamos diante dun proxecto industrial máis, senón dunha infraestrutura que introduce un risco incompatible coa principal fonte de riqueza e identidade da nosa comarca”.

La moción, que ya se debatió en otras sesiones plenarias de la comarca, hace hincapié en la contradicción del propio gobierno autonómico al señalar que se recomendó “camuflar os depósitos con motivos náuticos e enredadeiras” para disimular su impacto visual.