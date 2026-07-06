Borjamina vuelve a la tele para recorrer la Ruta de la Seda con TVE

Borja Santamaría en el mostrador de su librería Mónica Ferreirós

El vilagarciano Borja Santamaría –más conocido como Borjamina– recorrerá la antigua Ruta de la Seda de la mano del programa de TVE, ‘Hasta el fin del mundo’. Él es una de las caras conocidas que conforman un equipo que recorrerá hasta 10.000 kilómetros con la mochila al hombro. Una aventura que arrancará en la antigua puerta de entrada a la citada Ruta de la Seda y que irán hasta los volcanes del cinturón de fuego del Pacífico. El programa, al igual que la edición anterior, será presentado por Paula Vázquez.

Borjamina –muy conocido por ser uno de los integrantes de los televisivos ‘Mozos de Arousa’ junto a su hermano Raúl y Bruno Vila– formará pareja con otro rostro conocido de los concursos, Miguel Ángel Gómez. Este pasó por los platós de ‘Saber y Ganar’ o ‘Pasapalabra’ entre otros.

En esta aventura televisada también habrá otros famosos como María del Monte y Rocío Muñoz; Elena Ballesteros y Jimena Marín, madre e hija que participaron en series de televisión como ‘Periodistas’. También estarán María José Campanario y Belinda Washington, ambas caras muy conocidas, además de la futuróloga Benita Castejón y su representante, Tony R. Benita Castejón y su representante, Tony R. El actor Jorge Sanz y su hijo Merlín Sanz. Además estarán los atletas olímpicos Odei Jainaga y Fiona Pinar. Los aventureros recorrerán una ruta inolvidable para llegar a la meta. Pero antes deberán mostrar su pericia a la hora de conseguir transporte, comida o alojamiento a bajo coste. La primera edición de este programa fue un éxito de audiencia y TVE espera repetir con el nuevo elenco.