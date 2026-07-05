Pisos desde 177.000 euros en Escardia's Home, en Vilagarcía

Infografía sobre cómo quedará el edificio Decasa

La zona de Vila Janer, Ramón Piñeiro y Santa Lucía se revitaliza con la construcción de viviendas. Algunas están ya en marcha y otras acaban de obtener licencia y ya anuncian su venta. Se trata, en este caso, del edificio que está previsto en la finca pegada al colegio A Escardia, donde ya no funciona el aparcamiento disuasorio.

Portales inmobiliarios como Fotocasa o Idealista anuncian los pisos que se pondrán en marcha, de una, dos y tres habitaciones, con precios que van desde los 177.000 euros hasta los 318.000 euros, dependiendo no solo del número d de dormitorios, sino también de la planta en la que se encuentre la vivienda.

Son un total de 26 pisos los que tendrá este nuevo edificio, que se suma al de cincuenta viviendas que se está construyendo algo más adelante, y en la acera del otro lado, y que ya se encuentra muy avanzado.

Llama la atención en una zona que llevaba décadas pendiente del desarrollo inmobiliarios, con los terrenos en barbecho, pese a que la urbanización de la zona se llevó a cabo antes de los inicios del siglo XXI. Sin embargo, ahora el repunte de la construcción también conllevó el resurgir de esta zona, que cuenta con una ubicación privilegiada.

Eficiencia energética

Y es que se encuentra a escasos minutos de la estación de tren y de ferrocarril, en un entorno escolar, a poca distancia de la Casa Consistorial y de la zona céntrica y también muy próxima al arenal urbano de A Concha-Compostela, además de tener buenos accesos por carretera.

Los pisos de Escardia’s Home, nombre que recibe la promoción, cuentan plaza de garaje, trastero, ascensor con acceso directo al parking, posibilidad de personalización de determinados acabados y soluciones de eficiencia energética y sostenibilidad.

En este sentido, destacan desde los portales inmobiliarios que cuenta con un sistema de renovación de aire interior, suelo radiante en salón y dormitorios, doble acristalamiento con cámara de aire y paneles solares fotovoltaicos para servicios comunitarios. Todo ello permite una mayor eficiencia. Es una de las promociones que se pondrán en marcha en Vilagarcía, que también prevé edificaciones en zonas como San Roque, As Carolinas, Ramón Cabanillas o Avenida de Cambados