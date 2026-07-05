La Policía Local de Vilagarcía identifica al propietario de un coche que se dio a la fuga durante un control de drogas

Un coche patrulla de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía identificó al titular de un vehículo que, durante un control de drogas que se llevó a cabo en la noche del sábado al domingo, se dio a la fuga. El hombre será requerido para que diga quién era el conductor del turismo en el momento de los hechos.

Los agentes establecieron controles de alcohol y drogas durante este fin de semana, con el objetivo de contribuir a la reducción de los delitos contra la seguridad vial y para concienciar sobre la importancia de no consumir cuando se va al volante de un vehículo.

En la noche del sábado al domingo, fueron dos los conductores que arrojaron una tasa positiva en la alcoholemia. Además, uno de ellos dio positivo en el test de droga practicado por la Policía Local vilagarciana .

También durante la noche del viernes al sábado se realizaron controles preventivos de alcohol y droga, con el resultado de dos alcoholemias en tasa administrativa y otra en tasa penal, por lo que tendrá que someterse a un juicio rápido, según explican desde el cuerpo municipal.

La Policía Local también procedió a la intervención de un patinete eléctrico que había sido sustraído a su propietario durante la semana pasada y se denunció a quien lo tenía por un posible delito de hurto.