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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Folk no Alobre triunfa co seu cambio de data

O Valdés Bermejo acolleu unha exitosa edición do evento da romaxe tradicional

Olalla Bouza
05/07/2026 22:00
Público no Valdés Bermejo
Público no Valdés Bermejo
Gonzalo Salgado
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A décima edición do Folk no Alobre fixo este ano unha aposta decidida polo cambio: o de datas. Trasladouse ao mes de xullo, para acabar coas cancelacións  e aprazamentos das últimas edicións, e resultou todo un éxito.

En plena vaga de calor, a contorna do Valdés Bermejo e Castriño converteuse en todo un refuxio climático. Pero foi tamén amparo da música e do baile tradicional galego, así como da cultura do país, obxectivo co que nace un evento que promove a asociación PésdeBarro en colaboración co Concello.

Comezou a cita cun repaso pola historia, que correu a cargo do guía especializado Luis Gómez, de Corticata, que explicou os cambios que experimentou o casco vello de Vilagarcía nos últimos séculos e como, non hai tanto tempo, o mar chegaba a espazos hoxe empedrados. Tras este roteiro, a sombra tomou a celebración e os asistentes trasladáronse ao epicentro da celebración: O Valdés Bermejo. Alí contaron cunha ampla oferta como a sesión de Brais das Hortas, que por si foran poucos os 33 grados chegou ataviado cun abrigo de pelo. Foliada, música e baile tradicional e un xantar en compañía nun día para desconectar e pasalo ben.

Actuación de Brais das Hortas
Actuación de Brais das Hortas
Gonzalo Salgado
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
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