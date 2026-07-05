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Vilagarcía

El fado tomará Vilagarcía en la noche del 16 de agosto

Será un concierto gratuito, desde las 21 horas, en la Avenida da Mariña

Olalla Bouza
05/07/2026 19:09
Los miembros de la formación
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La noche del 16 de agosto llegará con las reminiscencias musicales del país vecino. Abril Fado Atlántico es el grupo escogido para amenizar Vilagarcía en las horas posteriores a la Festa da Auga, el evento principal de las Fiestas de San Roque.

Es un proyecto musical de fado nacido en Ferrolterra en el año 2007, con carácter abierto, donde también tienen cabida otras músicas populares como el tango, el choriño brasileño o la clásica, aunque siempre con la instrumentación típica del género luso. Sara de Sousa, Javi Moreno y Daniel Adzemain, guitarrista argentino, son los componentes de una formación que, durante sus 18 años de historia, compartió escenario con artistas como Mara Pedro o Emanuel Sonar, entre otros.

A finales de 2025 publicaron su tercer trabajo, ‘Silencios’, hecho íntegramente en gallego, y de cuyos temas podrán disfrutar quienes se acerquen al concierto que se llevará a cabo el 16 de agosto en A Mariña.

Las actuaciones de las fiestas de San Roque son gratuitas. El escenario principal es el de A Xunqueira, pero también se abre a otros espacios como puede ser el de la Alameda. Además, aunque suelen empezar más tarde, en este caso el inicio de la actuación, más destinada a un publico mayor, será a las 21 horas.

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